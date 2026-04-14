Así cambiará uno de los viales más transitados del Campus de Espinardo tras su renovación

El Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia han iniciado las obras de renovación del anillo perimetral del Campus de Espinardo, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad diaria en uno de los principales ejes de acceso al recinto universitario.

Los trabajos han comenzado en el tramo 1 del vial perimetral, de aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud, una de las zonas con mayor intensidad de tráfico del campus, especialmente en las horas punta de entrada y salida de las clases. Esta primera fase ha sido adjudicada por 271.258 euros.

La intervención incluye el refuerzo y la renovación del pavimento, así como la actualización completa de la señalización horizontal. Entre las mejoras previstas figuran nuevas marcas viales, como líneas de carril, flechas de dirección, marcas de detención y pasos de peatones, ejecutadas con materiales reflectantes para aumentar la visibilidad y la seguridad de los usuarios.

700.000 euros de inversión

El anillo perimetral del Campus de Espinardo tiene una longitud total aproximada de 2,76 kilómetros, con doble calzada y dos carriles por sentido, y da servicio directo a facultades, instalaciones deportivas, servicios universitarios y zonas residenciales próximas. Su renovación supondrá una mejora sustancial para los desplazamientos de estudiantes, docentes, personal universitario y vecinos del entorno.

Las obras se han planificado en dos fases independientes con el objetivo de garantizar en todo momento el acceso al campus y reducir al mínimo las afecciones sobre la actividad académica.

Las obras comenzarán en un tramo de 1,5 kilómetros y buscan facilitar los desplazamientos diarios de miles de usuarios del recinto universitario

El proyecto cuenta con una inversión global cercana a los 700.000 euros, financiada al 50 por ciento por el Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia. La actuación se desarrolla en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones, por el que la Universidad asume la licitación, adjudicación, ejecución y dirección técnica de los trabajos.

La vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y la vicerrectora de Infraestructuras de la Universidad de Murcia, María Belén López, han supervisado el inicio de esta primera fase. Ambas han subrayado la importancia de una actuación conjunta que permitirá convertir el Campus de Espinardo en un espacio más seguro, accesible y funcional, además de reforzar su integración con las urbanizaciones cercanas.

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Pérez destacó que este proyecto es un ejemplo de colaboración entre administraciones para impulsar actuaciones que transforman el entorno y favorecen una movilidad "más sostenible y saludable". "Este es un ejemplo muy claro de cómo cuando surgen sinergias y alianzas estrechas entre administraciones se consiguen proyectos importantes que transforman pero que sobre todo conectan mejor y nos permiten disfrutar de una movilidad mucho más sostenible y mucho más saludable", ha explicado la vicealcaldesa.