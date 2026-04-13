Estas son las calles afectadas en Murcia por las obras de Red Eléctrica este lunes

Las obras de Red Eléctrica para conectar la nueva subestación eléctrica que acogerá Espinardo con las ya existentes, mediante una línea de alta tensión de 11,2 kilómetros, continúan esta semana en Murcia.

Aunque el proyecto arrancó a mediados de marzo, no fue hasta la semana pasada cuando se produjeron los primeros cortes parciales de vías que causaron afecciones al tráfico en Ronda Sur.

En concreto, el pasado jueves se redujo a un carril la circulación en la rotonda de La Muela en dirección a la pedanía de Patiño, lo que intensificó las retenciones en la zona, especialmente a horas punta.

De hecho, el Ayuntamiento de Murcia pidió a la Delegación de Gobierno una mayor presencia de Guardia Civil para controlar el tráfico en las vías que no sean de titularidad municipal para evitar estas situaciones.

En respuesta, desde Delegación de Gobierno indicaron que "se está realizando un seguimiento permanente del tráfico para ajustar esta señalización a las necesidades" y cuestionaron que "el Ayuntamiento de Murcia no está legitimado para dar lecciones cuando, después de cuatro meses, sigue siendo incapaz de solucionar el hundimiento de la calzada en la avenida Miguel Induráin".

Próximas actuaciones

Y esta semana continúan las labores en Ronda Sur en dirección a la rotonda de la Fuensanta, y en la avenida de los Dolores, entre la rotonda Mapfre y la rotonda Los Dolores (en el cruce de la avenida de los Dolores con la avenida Región Murciana).

Además, desde este lunes, 13 de abril, inician los trabajos en la rotonda de Santiago el Mayor hacia el puente AVE.

Desde Red Eléctrica aseguran que "en todos estos tramos se dispondrá de un carril de circulación para el tráfico rodado".

Mapa de las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica este lunes. / Red Eléctrica

Proyecto

La nueva subestación eléctrica estará a punto en el último trimestre de 2027, según la previsión. Aunque las actuaciones que más afectarán al tráfico y al ciudadano se concentrarán en los primeros nueve meses de trabajo, es decir, desde marzo hasta noviembre de este año, a lo largo de 37 semanas.

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La iniciativa, que supone una inversión de 55 millones de euros de Red Eléctrica, tiene como objetivo garantizar el suministro eléctrico necesario para el desarrollo del municipio.