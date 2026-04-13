Problemas en el tranvía de Murcia: un camión alcanza la catenaria y obliga a habilitar buses alternativos

Una incidencia en la catenaria del tranvía de Murcia, provocada por el impacto de un camión, ha generado importantes alteraciones en el servicio este lunes, obligando a interrumpir la circulación en uno de los tramos clave de la línea y a activar un dispositivo alternativo de transporte.

Según ha informado Tranvía de Murcia a través de sus canales oficiales, el suceso, ocurrido sobre las 13:00 horas, ha dejado sin servicio el tramo comprendido entre Plaza Circular y Los Cubos. Como consecuencia, se han establecido servicios parciales en ambos extremos de la línea: desde Plaza Circular hasta Universidades, y desde zonas como Infantas o Alameda hasta Nueva Condomina, en función de la evolución de la incidencia.

Servicio alternativo de autobuses

Para minimizar el impacto entre los usuarios, la empresa ha habilitado un servicio alternativo de autobuses que ha ido ampliándose progresivamente. En un primer momento, se recomendó a los viajeros con destino a Churra o Cabezo de Torres utilizar la línea 50 de Monbus, con paradas en Plaza Circular y la Rambla de Churra.

Posteriormente, se puso en marcha una lanzadera de autobús entre Plaza Circular y Alameda, aunque inicialmente sin servicio en Los Cubos, y más tarde se extendió este dispositivo entre las paradas Juan Carlos I e Infantas. Estos autobuses han realizado paradas en puntos próximos a las estaciones habituales del tranvía.

Desde la compañía también se ha confirmado que la lanzadera hacia la UCAM ha funcionado con normalidad durante toda la jornada, manteniendo su horario habitual.

La incidencia, causada por el alcance de la catenaria por parte de un camión, ha obligado a los técnicos a trabajar para restablecer la infraestructura dañada. Mientras tanto, Tranvía de Murcia ha ido actualizando la información y ha pedido disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas.

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Por el momento, no se han detallado los daños materiales ni el tiempo estimado para la recuperación total del servicio, aunque la circulación se mantiene parcialmente operativa gracias a las medidas alternativas desplegadas.