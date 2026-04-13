El parón al inicio del desfile del Entierro se debió a "incidentes con algunos espectáculos"

El Entierro de la Sardina "ha batido récord histórico" de eventos y asistentes, no solo durante el desarrollo de los desfiles, sino también en los conciertos y actos sociales que completaron el programa de festejos sardineros de las Fiestas de Primavera, aseguró el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, en el balance posterior a las celebraciones.

Ruiz también destacó el desfile infantil del Entierro, cita que "se ha consolidado" como otro de los platos fuertes de los festejos sardineros y "ha de tomarse en cuenta como al gran Desfile".

Asimismo, resaltó la Quema "tan espectacular" del catafalco, obra de los Muher que, por primera vez, se movía. En la base de la escultura había elementos móviles y la propia sardina movía ojos, cabeza y cola como si nadase en el agua. Y al evento de la Quema también asistieron más espectadores que nunca, indicó Ruiz.

Aunque "siendo autocríticos, el tiempo de los desfiles siempre se puede mejorar", declaró el presidente de la Agrupación.

"Siendo autocríticos, el tiempo de los desfiles siempre se puede mejorar" Pablo Ruiz Palacios — Presidente de la Agrupación Sardinera

Además, este año hubo "incidentes con algunos espectáculos" en el gran desfile del Entierro, lo que produjo un parón de unos 20 minutos al inicio del pasacalles, entre el final de la caravana publicitaria y la llegada de la primera comparsa de baile.

Después, durante otro paréntesis en el desfile, los más pequeños aprovecharon para estrenar sus balones en el recorrido.

Limpieza

"Preocupa también la limpieza de las calles", agregó Ruiz, sobre todo, en lugares como el espacio sardinero, en la calle Basabé, donde también el colegio público Cierva Peñafiel de Murcia desarrolla actividades escolares.

De hecho, el AMPA del centro pidió a la dirección del centro y a la Concejalía de Educación que no se cediese el espacio, al menos, cuando coincidiese con el desarrollo de la actividad lectiva.

Noticias relacionadas

Cabe también mencionar que este año no ha habido ningún incidente reseñable a nivel de seguridad, indicó el presidente de la Agrupación, y tampoco se registraron problemas con las sillas durante los momentos previos al desfile, momentos en los que muchos asistentes aún buscan sus asientos.