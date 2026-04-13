Concepción Lax, una de las mujeres más longevas de Murcia, celebra su 111 cumpleaños

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha visitado este lunes a Concepción Lax, vecina de Espinardo y una de las mujeres más longevas de la Región de Murcia, con motivo de su 111 cumpleaños, según ha informado el Ayuntamiento.

En la visita ha estado acompañado por la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez; y los ediles de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño; así como de la presidenta de la Junta Municipal de Espinardo, Encarna Guillén.

Este encuentro se repite anualmente desde que doña Concha cumplió los 102 años, consolidando una tradición institucional que ha vuelto a renovarse en esta ocasión con la celebración de sus 111 años de vida.

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La homenajeada ha celebrado este nuevo aniversario en su domicilio de Espinardo acompañada por sus familiares y seres más queridos, con quienes ha compartido el desarrollo de esta fecha señalada.