La Fiscalía pide hasta ocho años y medio de cárcel para los principales acusados de la 'tragedia de Atalayas'

La 'tragedia de Atalayas' continúa el sendero judicial y la Fiscalía exige ahora penas de hasta ocho años y medio de prisión para los principales acusados del incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Murcia, suceso que se saldó con el fallecimiento de 13 personas en octubre de 2023.

El escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso La Opinión, pide también que se les inhabilite para la gestión de establecimientos abiertos al público.

Los representantes de los familiares de los fallecidos piden que se juzguen 13 delitos de homicidio imprudente por imprudencia grave y 13 delitos de lesiones por imprudencia grave, así como el delito contra la vida, integridad física y salud de los trabajadores.

Los acusados que se enfrentan a las penas de ocho años y medio de cárcel son Marco Martínez, administrador de hecho del local; Eva María Martínez, responsable de Teatre; Juan Inglés Rojo, administrador de Teatre; y Daniel Ramírez Ramírez.

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También se sentarán ante el banquillo, por los mismos cargos excepto por el delito contra la vida, integridad física y salud de los trabajadores, Alfonso G., el dueño de la máquina de fuego frío, presunto origen del fuego; Carlos R., el organizador de la fiesta que se celebraba esa noche en Teatre, 'We are Remember'; y el ingeniero responsable del proyecto para dividir en dos locales distintos el espacio inicial, José F.B.