Los conciertos sobre el río Segura, "una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse"

Las Fiestas de Primavera concluyeron este domingo en Murcia con la clausura oficial de las barracas, que se llenaron a pesar de la lluvia, y apenas un día después la corporación municipal realizó el balance de los festejos.

El programa completo incluyó más de 200 pasacalles y actividades, desarrollados en más de 50 ubicaciones del municipio del 5 al 12 de abril, aunque sin duda el que más resaltó fueron los conciertos sobre el río Segura, "una novedad que ha llegado para quedarse", indicó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

Walls, RATA y Maldita Nerea actuaron sobre una plataforma flotante los días 8, 9 y 10 de abril, respectivamente, jornadas en las que más de 20.000 personas se reunieron a ambos márgenes del río y, algunos, en barcas.

Además, el evento ofreció una experiencia exclusiva desde la terraza de Molinos del Río, donde hubo un cupo limitado de invitaciones gratuitas que permitirán el acceso hasta completar aforo y también hubo sesiones de DJs antes y después de los conciertos, con la participación de Dingy, Muñeca Rusa, Salmerock y Adev.

"Momentos icónicos"

Por su parte, el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan García Serrano, incidió en la mejora en la calidad de actividades como el desfile del Bando infantil, que contó este año con más carrozas y estas fueron de cartón piedra, y la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta.

Y, a falta de los datos oficiales, García se aventuró a cifrar en más de medio millón a las personas que comieron en las 39 barracas instaladas en el municipio por las peñas huertanas, "que hacen posible que nuestras raíces se mantengan y potencien", resaltó el presidente de la Federación, quien concluyó que estos festejos nos permiten "sentirnos orgullosos de nuestra 'murcianía' y pregonarla a los cuatro vientos".

Los festejos nos permiten "sentirnos orgullosos de nuestra 'murcianía'" Juan García Serrano — Presidente de la Federación de Peñas Huertanas

En cuanto al desfile de la batalla de las flores, "sigue creciendo" y concluye con el acto homenaje al escudo de Murcia, momento "que se ha convertido en uno de los momentos icónicos de las Fiestas de Primavera", resaltó también Avilés.

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En el mismo sentido se expresó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, quien afirmó que la batalla de las flores "superó todas nuestras expectativas".