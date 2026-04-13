Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caminos ruralesSepia en MurciaTiempo en MurciaIncendio en La ArbolejaHostelería Cartagena
instagramlinkedin

Fiestas de primavera

Los conciertos sobre el río Segura, "una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse"

Eventos como la batalla de las flores, el desfile infantil del Bando y la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta "siguen creciendo"

Más de medio millón de personas comieron en las 39 barracas instaladas en el municipio

Concierto de RATA sobre el río Segura el pasado miércoles en el Primavera Río.

Concierto de RATA sobre el río Segura el pasado miércoles en el Primavera Río. / Primavera Río

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Las Fiestas de Primavera concluyeron este domingo en Murcia con la clausura oficial de las barracas, que se llenaron a pesar de la lluvia, y apenas un día después la corporación municipal realizó el balance de los festejos.

El programa completo incluyó más de 200 pasacalles y actividades, desarrollados en más de 50 ubicaciones del municipio del 5 al 12 de abril, aunque sin duda el que más resaltó fueron los conciertos sobre el río Segura, "una novedad que ha llegado para quedarse", indicó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

Walls, RATA y Maldita Nerea actuaron sobre una plataforma flotante los días 8, 9 y 10 de abril, respectivamente, jornadas en las que más de 20.000 personas se reunieron a ambos márgenes del río y, algunos, en barcas.

Además, el evento ofreció una experiencia exclusiva desde la terraza de Molinos del Río, donde hubo un cupo limitado de invitaciones gratuitas que permitirán el acceso hasta completar aforo y también hubo sesiones de DJs antes y después de los conciertos, con la participación de Dingy, Muñeca Rusa, Salmerock y Adev.

"Momentos icónicos"

Por su parte, el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan García Serrano, incidió en la mejora en la calidad de actividades como el desfile del Bando infantil, que contó este año con más carrozas y estas fueron de cartón piedra, y la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta.

Y, a falta de los datos oficiales, García se aventuró a cifrar en más de medio millón a las personas que comieron en las 39 barracas instaladas en el municipio por las peñas huertanas, "que hacen posible que nuestras raíces se mantengan y potencien", resaltó el presidente de la Federación, quien concluyó que estos festejos nos permiten "sentirnos orgullosos de nuestra 'murcianía' y pregonarla a los cuatro vientos".

Los festejos nos permiten "sentirnos orgullosos de nuestra 'murcianía'"

Juan García Serrano

— Presidente de la Federación de Peñas Huertanas

En cuanto al desfile de la batalla de las flores, "sigue creciendo" y concluye con el acto homenaje al escudo de Murcia, momento "que se ha convertido en uno de los momentos icónicos de las Fiestas de Primavera", resaltó también Avilés.

Noticias relacionadas

En el mismo sentido se expresó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, quien afirmó que la batalla de las flores "superó todas nuestras expectativas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Lorca 'recluta' a medio centenar de vencejos para luchar contra plagas de insectos
  2. Alta tensión en la cárcel de Campos del Río: denuncian situaciones muy violentas, actuaciones arbitrarias y faltas de respeto del director
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
  4. Un incendio en un restaurante del Infante Juan Manuel de Murcia obliga a desalojar a varios vecinos
  5. La lluvia no frena al Entierro en su 175 aniversario
  6. La lluvia no disuade a los murcianos que aprovechan para llenar las barracas en su último día
  7. El Castillo de Lorca será sometido a una transformación paisajística integral
  8. Liga Endesa: UCAM Murcia - Covirán Granada, en directo

Estas son las calles afectadas en Murcia por las obras de Red Eléctrica este lunes

Estas son las calles afectadas en Murcia por las obras de Red Eléctrica este lunes

Sardinas, limones y el espíritu de Ibiza: así triunfa un nuevo estudio de tatuajes de Murcia durante la noche del Entierro

Sardinas, limones y el espíritu de Ibiza: así triunfa un nuevo estudio de tatuajes de Murcia durante la noche del Entierro

Muere un anciano de 88 años con problemas de movilidad en el incendio de una vivienda en La Arboleja

Muere un anciano de 88 años con problemas de movilidad en el incendio de una vivienda en La Arboleja

El parón al inicio del desfile del Entierro se debió a "incidentes con algunos espectáculos"

El parón al inicio del desfile del Entierro se debió a "incidentes con algunos espectáculos"

Los conciertos sobre el río Segura, "una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse"

Los conciertos sobre el río Segura, "una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse"

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia convoca 50 plazas de policía local y 30 de agentes de movilidad

Las clases de natación para bebés de 6 a 12 meses amplían horarios en Murcia

Las clases de natación para bebés de 6 a 12 meses amplían horarios en Murcia
Tracking Pixel Contents