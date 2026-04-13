Las clases de natación para bebés de 6 a 12 meses amplían horarios en Murcia

La oferta de actividades acuáticas dirigidas a embarazadas y a bebés de 6 a 36 meses ofertadas en Murcia por la Concejalía de Deportes, que dirige Miguel Ángel Noguera, amplía horarios este 2026 y alcanza respectivamente un total de 70 y 967 plazas ofertadas.

Las sesiones para embarazadas tienen una duración de 45 minutos y se componen de una combinación de ejercicios físicos adaptados a las necesidades de la, para ayudarles a "adquirir un tono muscular apropiado y a una actitud positiva", resaltan desde el Consistorio.

Esta actividad cuenta con un precio desde 12,70 euros al mes, tiene una inscripción mensual y se desarrolla los martes y jueves en tres instalaciones municipales: la piscina del Infante, de 12:15 a 13:00 horas; y la de Puente Tocinos, de 13:15 a 14:00 horas.

Por otro lado, la actividad acuática dirigida a bebés tiene por objetivo que los infantes de 6 a 36 meses se adapten al medio acuático y se divide en dos grupos de edad, de 6 a 12 meses y de 13 a 36 meses.

Las sesiones para los menores tienen una duración mínima de 30 minutos y precisan de la compañía de un adulto. Esta actividad cuenta con un precio desde 8,15 euros mensuales, tiene una inscripción trimestral y se desarrolla en las mismas instalaciones que las actividades dirigidas a embarazadas.

En las instalaciones del Infante, los martes y jueves se desarrollan las actividades 11:00 a 11:30 horas y de 17:00 a 17:30; los lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 17:30 horas; y, los sábados, de 11:15 a 12:00 horas y de 12:00 a 12:45 horas.

Y en la piscina Puente Tocinos los horarios son, los martes y jueves, de 11:45 a 12:30 horas y de 17:00 a 17:45 horas; los lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 17:45 horas; y, los sábados, de 12:00 a 12:45 y de 12.45 a 13:30 horas.

Asimismo, se ofertan actividades de natación tras la etapa de bebé tanto en las citadas piscinas municipales como en la de El Palmar, que se dividen en grupos de edad de 3 a 6 años, de 7 a 13 años, de 14 a 17 años y mayores de 18 años.

La actividad de enseñanza de natación dirigida a menores de 3 a 6 años, que tiene una duración de 45 minutos, dispone de turnos horarios que, entre semana, van desde las 17:00 hasta las 19:15 horas, y los sábados en horarios que van desde las 10:00 hasta las 13:00 horas. Para más información, puede consultar la web municipal deportes.murcia.es.

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Igualmente, se desarrollan actividades acuáticas dirigidas tanto para embarazadas como para bebés de 6 a 36 meses en los centros deportivos del municipio, CD La Flota (murcia.forus.es), CD Cabezo de Torres (cdcabezodetorres.es), CD Inacua (inacua.com/murcia/) y CD Verdolay (agoramsp.com/verdolaymurcia), desarrollándose también en el CD JC1 (mystgymclub.com) actividades dirigidas al citado colectivo de bebés.