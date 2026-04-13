Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niña desaparecida en MurciaMédicos fuera del centro de MurciaAlcaraz contra SinnerViolencia en la cárcel de Campos del RíoAhora Sí
instagramlinkedin

Actividades

Las clases de natación para bebés de 6 a 12 meses amplían horarios en Murcia

Las piscinas del Infante y la de Puente Tocinos acogen también actividades acuáticas para embarazada los martes y jueves por la mañana

Una de las clases de natación celebradas en Murcia.

Una de las clases de natación celebradas en Murcia. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La oferta de actividades acuáticas dirigidas a embarazadas y a bebés de 6 a 36 meses ofertadas en Murcia por la Concejalía de Deportes, que dirige Miguel Ángel Noguera, amplía horarios este 2026 y alcanza respectivamente un total de 70 y 967 plazas ofertadas.

Las sesiones para embarazadas tienen una duración de 45 minutos y se componen de una combinación de ejercicios físicos adaptados a las necesidades de la, para ayudarles a "adquirir un tono muscular apropiado y a una actitud positiva", resaltan desde el Consistorio.

Esta actividad cuenta con un precio desde 12,70 euros al mes, tiene una inscripción mensual y se desarrolla los martes y jueves en tres instalaciones municipales: la piscina del Infante, de 12:15 a 13:00 horas; y la de Puente Tocinos, de 13:15 a 14:00 horas.

Por otro lado, la actividad acuática dirigida a bebés tiene por objetivo que los infantes de 6 a 36 meses se adapten al medio acuático y se divide en dos grupos de edad, de 6 a 12 meses y de 13 a 36 meses.

Las sesiones para los menores tienen una duración mínima de 30 minutos y precisan de la compañía de un adulto. Esta actividad cuenta con un precio desde 8,15 euros mensuales, tiene una inscripción trimestral y se desarrolla en las mismas instalaciones que las actividades dirigidas a embarazadas.

En las instalaciones del Infante, los martes y jueves se desarrollan las actividades 11:00 a 11:30 horas y de 17:00 a 17:30; los lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 17:30 horas; y, los sábados, de 11:15 a 12:00 horas y de 12:00 a 12:45 horas.

Y en la piscina Puente Tocinos los horarios son, los martes y jueves, de 11:45 a 12:30 horas y de 17:00 a 17:45 horas; los lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 17:45 horas; y, los sábados, de 12:00 a 12:45 y de 12.45 a 13:30 horas.

Asimismo, se ofertan actividades de natación tras la etapa de bebé tanto en las citadas piscinas municipales como en la de El Palmar, que se dividen en grupos de edad de 3 a 6 años, de 7 a 13 años, de 14 a 17 años y mayores de 18 años.

La actividad de enseñanza de natación dirigida a menores de 3 a 6 años, que tiene una duración de 45 minutos, dispone de turnos horarios que, entre semana, van desde las 17:00 hasta las 19:15 horas, y los sábados en horarios que van desde las 10:00 hasta las 13:00 horas. Para más información, puede consultar la web municipal deportes.murcia.es.

Noticias relacionadas

Igualmente, se desarrollan actividades acuáticas dirigidas tanto para embarazadas como para bebés de 6 a 36 meses en los centros deportivos del municipio, CD La Flota (murcia.forus.es), CD Cabezo de Torres (cdcabezodetorres.es), CD Inacua (inacua.com/murcia/) y CD Verdolay (agoramsp.com/verdolaymurcia), desarrollándose también en el CD JC1 (mystgymclub.com) actividades dirigidas al citado colectivo de bebés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Nástic de Tarragona-Real Murcia
  2. Una sentencia del Supremo abre la puerta a devoluciones millonarias de IVA para los regantes murcianos
  3. En directo: FC Cartagena-Antequera
  4. El Ayuntamiento de Lorca 'recluta' a medio centenar de vencejos para luchar contra plagas de insectos
  5. La Región de Murcia sigue siendo en 2026 la Comunidad con mayor tiempo de espera para tramitar las ayudas a la dependencia
  6. Llega el gran día de los sardineros: este es el programa de este sábado 11 de abril de las Fiestas de Primavera 2026
  7. Alta tensión en el Centro Penitenciario de Campos del Río: denuncian situaciones muy violentas, actuaciones arbitrarias y faltas de respeto del director
  8. La lluvia no frena al Entierro en su 175 aniversario

Muere un hombre de 88 años en el incendio de una vivienda en La Arboleja

Muere un hombre de 88 años en el incendio de una vivienda en La Arboleja

Las clases de natación para bebés de 6 a 12 meses amplían horarios en Murcia

Las clases de natación para bebés de 6 a 12 meses amplían horarios en Murcia

La lluvia no disuade a los murcianos que aprovechan para llenar las barracas en su último día

La lluvia no disuade a los murcianos que aprovechan para llenar las barracas en su último día

Alicia Rubio apuesta por la IA y la experiencia como principales armas para su candidatura al rectorado de la UMU

Alicia Rubio apuesta por la IA y la experiencia como principales armas para su candidatura al rectorado de la UMU

Las asistencias sanitarias aumentaron más de un 50% con respecto al Entierro de la Sardina del 2025

Las asistencias sanitarias aumentaron más de un 50% con respecto al Entierro de la Sardina del 2025

Un incendio en un restaurante del Infante Juan Manuel de Murcia obliga a desalojar a varios vecinos

La lluvia no frena al Entierro en su 175 aniversario

La lluvia no frena al Entierro en su 175 aniversario

Las Fiestas de Primavera echan el telón: este es el programa de este domingo 12 de abril en Murcia

Las Fiestas de Primavera echan el telón: este es el programa de este domingo 12 de abril en Murcia
Tracking Pixel Contents