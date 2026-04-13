Empleo público
El Ayuntamiento de Murcia convoca 50 plazas de policía local y 30 de agentes de movilidad
45 de las plazas de policías serán por el turno libre (cinco se reservan a militares) y las vacantes de movilidad serán por el procedimiento de promoción interna
EFE
El ayuntamiento de Murcia ha aprobado la convocatoria de sendos concursos para cubrir un total de cincuenta plazas de policías locales y treinta de agentes de movilidad, este último, por el procedimiento de promoción interna.
El concurso para las plazas de policías municipales indica que cuarenta y cinco serán por el turno libre, estando reservadas las otras cinco a militares profesionales de tropa o marinería.
La resolución añade que el plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En cuanto al concurso-oposición para las plazas de agente de movilidad, el plazo de entrega de instancias será de veinte días hábiles, contados a partir de este lunes.
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