El Ayuntamiento de Murcia convoca 50 plazas de policía local y 30 de agentes de movilidad

El ayuntamiento de Murcia ha aprobado la convocatoria de sendos concursos para cubrir un total de cincuenta plazas de policías locales y treinta de agentes de movilidad, este último, por el procedimiento de promoción interna.

El concurso para las plazas de policías municipales indica que cuarenta y cinco serán por el turno libre, estando reservadas las otras cinco a militares profesionales de tropa o marinería.

La resolución añade que el plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En cuanto al concurso-oposición para las plazas de agente de movilidad, el plazo de entrega de instancias será de veinte días hábiles, contados a partir de este lunes.