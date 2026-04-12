La lluvia no disuade a los murcianos que aprovechan para llenar las barracas en su último día

A ritmo del 'Canto a Murcia' de la zarzuela 'La Parranda' se comenzaba a llenar el comedor de la peña huertana 'El Limonar' que, a las dos de la tarde, recibía la visita del presidente de las peñas huertanas, Juan García, acompañado del concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés.

Además de la reina mayor de la Huerta de Murcia, Ángela Muñoz, y la reina infantil, Leonor Antón, que, con sus cortes, comieron en esta peña huertana ubicada en el Jardín de Centrofama.También acudieron el perráneo, el doctor Ricardo Robles, y la huertana del año, Estrella Núñez, a la cita final del 175 aniversario del Bando de la Huerta.

Juan García comenzó el acto agradeciendo a todas las personas que hacen posible la actividad de las peñas huertanas y a las reinas de la huerta "en su labor de representar a la mujer huertana".

También animó a todos los asistentes a seguir disfrutando de las tradiciones y costumbres de la huerta. Sobre la clausura, precisó a los asistentes que "no nos preocupemos porque haya acabado, gozemos porque ha pasado" y animó a todos "a seguir disfrutando".

Por su parte, Avilés, indicó que "las Fiestas de Primavera fueron pletóricas", además de reconocer el "esfuerzo" de todas las personas que trabajan en la federación y en las peñas.

"La federación de peñas huertanas es el único colectivo que el día de su fiesta mayor se lo pasa trabajando en una cocina", subrayó el concejal.

Un grupo de personas come durante la clausura de las Barracas. / Juan Carlos Caval

Aplausos y migas

El público celebró con aplausos las palabras de Avilés, que iniciaban la comida de los invitados a la clausura de las barracas, mientras que el resto de personas continuaban disfrutando de la gastronomía de Murcia.

Los platos de migas y de arroz con conejo o verduras protagonizaron las demandas de los comensales que en este día lluvioso habían acudido a la peña 'El Limonar'.

"Ponte unos platicos de arroz y conejo y dos de paparajotes ya así para acabar" solicitó una familia a la camarera, mientras que de la cocina emergían unas fuentes de patatas asadas con ajo, que pronto encontraron destinatario.

Pepe Mora, presidente de la peña huertana 'El Limonar' aseguró que todos los días la asistencia había sido alta. "Hemos estado todos los días prácticamente completos".

Añadió que "aquí viene gente expresamente a probar nuestra cocina, nuestro arroz y verduras que es de lo mejor que tenemos con los guisos y por supuesto el postre por excelencia, nuestros paparajotes".

Un camarero junto a dos clientes de la Barraca. / Juan Carlos Caval

"Todo de diez"

Al paso del presidente salía un satisfecho comensal que celebraba su comida hoy en la peña. "¡Todo de diez, Pepe, este año os habéis superado!", exclamaba al dirigente de la barraca de 'El Limonar'.

Mientras se iba, en la puerta todavía quedaban personas esperando para entrar ya que la lluvia había dado un respiro y el sol aparecía en el último día de las Fiestas de Primavera.

"Venga chicos que me queda este platico de migas que la otra mesa no lo ha querido", le decía una camarera a un grupo que acababa de sentarse y que recibía la comida con un sonoro olé.

Mientras, la mayoría de los comensales ya estaban con los paparajotes y el café de olla, mientras él personal de la peña procedía a recoger y limpiar las mesas que quedaban vacías.

Tras dar de comer en sus comedores a miles de personas en una semana, barracas como la de El Limonar, cerraban sus comedores hasta el año que viene, en una última jornada de clientes satisfechos y puesta en valor de las tradiciones huertanas en su 175 aniversario.