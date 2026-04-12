Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Fiestas de PrimaveraActividades Fiestas de PrimaveraCorreos contratosEnfermos de cáncerMalva
instagramlinkedin

Sucesos

Un incendio en un restaurante del Infante Juan Manuel de Murcia obliga a desalojar a varios vecinos

Todavía se desconoce el motivo por el que se han originado las llamas

Incendio en el Restaurante - Marisquería Estrella de Mar de Murcia

Incendio en el Restaurante - Marisquería Estrella de Mar de Murcia

Israel Sánchez

Javier Ayala

Javier Ayala

En torno al mediodía, un incendio se ha originado en la cocina del Restaurante - Marisquería Estrella de Mar. El local, situado en la Avenida San Juan de la Cruz del barrio Infante Juan Manuel, se encuentra en la parte baja de un edificio residencial, lo que ha provocado el desalojo de varios vecinos.

Se trata de un establecimiento muy popular en la zona, encontrándose abierto al público en el momento que ha comenzado el incendio.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado dos camiones de Bomberos, Policía Local y 061 para sofocar las llamas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents