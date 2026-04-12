Un incendio en un restaurante del Infante Juan Manuel de Murcia obliga a desalojar a varios vecinos

En torno al mediodía, un incendio se ha originado en la cocina del Restaurante - Marisquería Estrella de Mar. El local, situado en la Avenida San Juan de la Cruz del barrio Infante Juan Manuel, se encuentra en la parte baja de un edificio residencial, lo que ha provocado el desalojo de varios vecinos.

Se trata de un establecimiento muy popular en la zona, encontrándose abierto al público en el momento que ha comenzado el incendio.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado dos camiones de Bomberos, Policía Local y 061 para sofocar las llamas.