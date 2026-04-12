Las Fiestas de Primavera echan el telón: este es el programa de este domingo 12 de abril en Murcia

Último día de Fiestas de Primavera en Murcia y, aunque muchos las dieron por finalizadas con la Quema de la Sardina en la noche del sábado, este domingo todavía quedan actividades de las que disfutar. A pesar del mal tiempo -y de la resaca- los más valientes pueden aprovechar los últimos coletazos de la semana grande de Murcia.

Estas son las actividades disponibles este domingo:

10-13.30 h.

Modelismo naval

Jardín de Mari Trini

11-13 h.

Planetario

12 h.

Festival de Magia

Plaza Santo Domingo

14 h.

Clausura de las Barracas

16.30 h. / 18 h.

Murciinsectos

21 h.

UCAM Murcia vs Coviran Granada

Exposiciones y actividades permanentes

Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II

Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.

Palacio Almudí

‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.

Hasta el día 10 de mayo.

Museo de la Ciudad

Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.

Del 5 al 12 de abril.

‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.

Hasta el 26 de abril.

‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.

Hasta el 5 de abril.

Salón de actos.

Museo Hidráulico Molinos del Río

‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.

Hasta el 25 de abril.

Museo de la Ciencia y el Agua

‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.

Actividades en el Planetario.

Museo Ramón Gaya

‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)

‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)

‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)

‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)

‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)

‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)

‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)

Colección permanente (1ª y 2ª planta)

Museo Casa del Belén

‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.

Hasta el 31 de julio.

‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.

Hasta el 31 de julio.

Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.

Hasta el 25 de abril.

Museo Belén Móvil de Casillas

‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.

Hasta el 31 de julio.

Centro de Artesanía de Murcia

I Jornadas Bando de la Huerta.

Talleres, indumentaria, exposiciones.

Inscripción por orden de llegada.

Hasta el 24 de abril.

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