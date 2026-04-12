Las asistencias sanitarias aumentaron más de un 50% con respecto al Entierro de la Sardina del 2025

Las Fiestas de Primavera han llegado a su fin en un año muy especial por la conmemoración del 175 aniversario del Entierro de la Sardina. Una vez acabada la celebración, toca volver a la rutina laboral y devolver la ciudad a su normal funcionamiento.

Uno de los temas recurrentes cada año en este periodo vacacional es el número de asistencias sanitarias que tienen que llevar a cabo los servicios de emergencias para mantener la integridad física de quienes van a los eventos.

En el Entierro de la Sardina, según ha informado el servicio de emergencias de la Región de Murcia 112, se realizaron 157 asistencias, lo que supone un significativo incremento del 53 % con respecto al año 2025, en el que tuvieron lugar 102 asistencias.

De igual manera, la cifra de 2026 es superior a la de hace dos años, ya que se registraron 127 atenciones.

En este sentido, el 112 explica que, del total, en 34 casos hubo que realizar un traslado al hospital, de los cuales siete estuvieron vinculados a intoxicaciones etílicas. Otro de los datos publicados fue el rango de edad que más asistencia ha requerido. Se trata de los jóvenes de entre 18 y 35 años.

Asimismo, el rango horario con más carga de trabajo para los médicos fue entre las diez y las doce de la noche. Aparte del alcohol, las principales causas fueron heridas y traumas simples.

Balance total de asistencias del 112. / 112

Limpieza

Una vez acabado el desfile, el Ayuntamiento de Murcia informó a través de sus redes de que comenzaban las primeras labores de limpieza para reponer las calles de la ciudad y adecuarlas al tráfico y a la actividad diaria normal que se desarrolla en la capital de la Región.

El Ayuntamiento de Murcia ha señalado a través de una nota de prensa que durante la limpieza se retiraron 28 toneladas de residuos. El Ejecutivo municipal subraya que esta cifra es similar a la del año anterior.

Sacaron pecho por la rápida recogida y la limpieza de las calles. Subrayaron que el equipo contó con más de 180 operarios que "han trabajado de forma intensiva desde el sábado hasta el domingo". El total de profesionales que fueron movilizados desde el inicio de los festejos fue de 680. "Demuestra una enorme eficacia frente a la participación multitudinaria de la ciudadanía", afirman.

El despliegue de limpieza, según indican, no se limitó a las grandes avenidas, sino que han realizado "un barrido profundo" por toda Murcia. Tuvieron especial cuidado en el casco histórico y en el barrio del Carmen.

El final del dispositivo culminó con limpiezas con agua y "biotecnología enzimática" —detergentes que eliminan manchas con microorganismos que las descomponen, como la limpieza antimanchas en la ropa—.

Aseos portátiles

Destacan la utilización de 500 aseos portátiles en todo el municipio y que, según explican, han contado con un servicio permanente de mantenimiento y desinfección. En este caso también dicen haber utilizado "una limpieza enzimática de última generación diseñada para eliminar residuos a nivel molecular de forma ecológica y eficiente".

Resaltan la utilización de un baldeo intensivo en las calles del centro y el barrio del Carmen, que se aplicó con fragancia de azahar.

"La planificación milimétrica junto a los técnicos de PreZero ha sido fundamental. No nos hemos limitado a recoger residuos; hemos aplicado tratamientos de vanguardia para que la ciudad recupere su brillo y su característico olor a azahar", ha concluido Rebeca Pérez López, concejala delegada de Fomento y Patrimonio.