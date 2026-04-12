Alicia Rubio apuesta por la IA y la experiencia como principales armas para su candidatura al rectorado de la UMU

La inteligencia artificial es uno de los puntos más repetidos en los programas electorales de los candidatos al rectorado de la Universidad de Murcia (UMU). Algunos de ellos plantean un debate ético para darle sentido a esta tecnología dentro del mundo académico, al mismo tiempo que apuestan por su desarrollo para la investigación y el desarrollo de proyectos colaboativos con el mundo empresarial. Por el momento, sin embargo, su uso más repetido es hacerle los trabajos de clase a los estudiantes.

Alicia Rubio, candidata al rectorado de la UMU y catedrática de Organización de Empresas y Finanzas, presenta en su programa una visión más positiva de esta nueva tendencia y, por tanto, pretende crear un espacio tecnológico —UMU-Tech-Hub— para el desarrollo de esta tecnología en materia de innovación, transferencia y desarrollo de tecnologías avanzadas.

A través de una nota de prensa, Rubio habla de "un espacio que prestará especial atención a ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial y la ciberseguridad". El edificio acogerá a grupos de investigación, laboratorios especializados, unidades de transferencia, proyectos colaborativos o las conocidas como spin-offs. Estas últimas son empresas privadas que establecen un vínculo con la Universidad. Se trata de entidades que llevan a cabo su actividad económica a cambio de realizar avances en materia de investigación e innovación. En la UMU se pueden encontrar varios ejemplos como Scorpion o Arthropotech.

Posibles líneas de trabajo en este sentido serían el desarrollo de modelos de machine learningy aplicaciones para los modelos generativos como ChatGPT, Gemini, Grok o Claude para las cuestiones académicas; por el momento, la intención de la candidata se inclina más hacia el desarrollo de las colaboraciones con el mundo empresarial.

Otras medidas

Por otro lado, pretende implementar un programa de ayudas para los estudiantes que pierdan la beca estatal por motivos estrictamente académicos. "Estas ayudas se concederán automáticamente y garantizarán que el coste sea el mismo que si fuese su primera matrícula, evitando así que una dificultad puntual obligue a abandonar los estudios por razones económicas", explica.

Para el profesorado tiene la intención de impulsar el nuevo convenio colectivo en los primeros cien días de mandato. La propuesta incluye la mejora del reconocimiento del trabajo del profesorado y simplificar los procesos burocráticos "excesivos", como los sistemas de evaluación de la calidad del docente, según subraya. En esto último coincide con las medidas de algunos de los otros candidatos.

Además, plantea mejorar las condiciones laborales de "las figuras más precarizadas a través de la negociación colectiva".

Menciona como otra "medida estrella" el impulso de "modalidades de proyectos competitivos internos orientados al desarrollo de liderazgo científico para el personal investigador en etapas iniciales y de consolidación temprana que no hayan ejercido como figuras protagonistas en proyectos competitivos".

Sus argumentos para el rectorado

Rubio comenta que quiere ser rectora "para toda la universidad" y que trabaja junto a un equipo ambicioso que pretende llevar a cabo transformaciones. Sitúa la "experiencia gestora y la toma de decisiones de forma participativa" como sus avales para tomar el control de la UMU.

Asimismo, argumenta que tiene conocimientos en recursos humanos, sabe gestionar grandes equipos y entiende que esto último implica "comprender qué prácticas realmente mejoran el bienestar y el compromiso, y cuáles, en cambio, acaban generando descontento".

Cabe resaltar que en los días 13 y 15 de abril se celebrarán debates en el Espacio Paraninfo de la Merced entre todos los candidatos al rectorado de la institución de educación superior de Murcia.