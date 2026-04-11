La lluvia amenaza el Entierro de la Sardina

La amenaza de lluvia latía en el cielo de Murcia durante toda la jornada del sábado, aunque no disuadió el ambiente festivo.

La Agencia Estatal de Meteorología indica en su página web que hay un 90% de probabilidades de lluvia para toda la noche en la ciudad de Murcia. Concretamente, entre las ocho y las dos de la madrugada. Con respecto a que estas precipitaciones caigan en forma de tormenta, el porcentaje se sitúa en 60.

Las barracas estaban llenas al mediodía bajo un cielo uniformemente gris y la gente lucía pitos y accesorios luminosos, obsequio de los sardineros, desde bien temprano.

De hecho, los 23 grupos sardineros repartieron regalos y alegría en mano desde las once de la mañana en las calles céntricas de la ciudad.

Una tenue lluvia comenzó a caer apenas pasadas las siete de la tarde, aunque las barras no quitaron la música y las principales plazas de la ciudad seguían igual de abarrotadas que antes de que comenzase a llover.

Tras una semana de desfiles y festejos diarios, las ganas de fiesta no decaen en Murcia, donde el tardeo gana cada vez más adeptos.

El comienzo del pasacalles está previsto a las 20.30 horas, aunque la Policía ya ha comenzado a cortar las vías afectadas por el desfile, que parte de la avenida San Juan de la Cruz y continúa por la calle Princesa, Alameda de Colón, plaza Camachos, Puente Viejo, Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Salzillo, avenida de la Constitución, Plaza Circular y Primo de Rivera, hasta concluir en Díez de Revenga.

Después, tendrá lugar la Quema, prevista a la una de la madrugada en Martínez Tornel, con un catafalco que, por primera vez, se mueve.

La escultura, obra de los Muher, incluye elementos móviles en la base, aunque la propia sardina también mueve ojos, cabeza y cola como si nadase en el mar.

La previsión de lluvia de la Aemet abarca hasta la medianoche, por lo que, en principio, no tendría que interferir con el colofón final de las Fiestas de Primavera de Murcia.

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Y, aunque la Quema marque el final oficial de los festejos, las barracas continuarán abiertas durante la jornada del domingo.