Fiestas de Primavera
Llega el gran día de los sardineros: este es el programa de este sábado 11 de abril de las Fiestas de Primavera 2026
Consulta las actividades de este sábado en Murcia
Llega uno de los platos fuertes de las Fiestas de Primavera de Murcia: el día del Entierro de la Sardina. La gran semana de la capital murciana llega a su fin con un programa repleto de actividades que hará que miles de paisanos y visitantes abarroten las calles. Un día marcado por el protagonismo absoluto de los sardineros, que comenzará desde bien temprano con el pasacalles y finalizará con la Quema de la Sardina.
Este es el programa de actividades:
11 h.
- Pasacalles sardineros
11-13 h.
- Planetario
12 h.
- Desfile de D.ª Sardina
14 h.
- Traca
- Plaza Circular
16.30 h.
- Partido UCAM BSR
20.30 h.
- Gran desfile Entierro de la Sardina
24 h.
- Espectáculo musical
01 h.
- Quema de la Sardina + fuegos
Exposiciones y actividades permanentes
Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II
- Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.
Palacio Almudí
- ‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.
- Hasta el día 10 de mayo.
Museo de la Ciudad
- Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.
- Del 5 al 12 de abril.
- ‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.
- Hasta el 26 de abril.
- ‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.
- Hasta el 5 de abril.
- Salón de actos.
Museo Hidráulico Molinos del Río
- ‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.
- Hasta el 25 de abril.
Museo de la Ciencia y el Agua
- ‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.
- Actividades en el Planetario.
Museo Ramón Gaya
- ‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)
- ‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)
- ‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)
- ‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)
- ‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)
- ‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)
- ‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)
- Colección permanente (1ª y 2ª planta)
Museo Casa del Belén
- ‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.
- Hasta el 31 de julio.
- ‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.
- Hasta el 31 de julio.
- Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.
- Hasta el 25 de abril.
Museo Belén Móvil de Casillas
- ‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.
- Hasta el 31 de julio.
Centro de Artesanía de Murcia
- I Jornadas Bando de la Huerta.
- Talleres, indumentaria, exposiciones.
- Inscripción por orden de llegada.
- Hasta el 24 de abril.
Terra Natura
- Actividades Primavera (12 a 16 h.; día 7 de 11 a 14 h.):
- Manualidades flores y pintacaras (28 marzo–5 abril)
- Actividades huertanas y juegos (6–12 abril)
- Entradas en taquilla o web.
- Murcia se convierte en escenario de una nueva serie: buscan figurantes para un rodaje que llegará a finales de abril
- Batalla de las Flores 2026: horario, recorrido completo, calles cortadas y pasos de emergencia
- Batalla de las Flores y llegada de la Sardina: esta es la programación de las Fiestas de Primavera para este jueves 9 de abril
- Nitratos en el agua del grifo: la Región de Murcia aprueba, aunque con 9 municipios bajo vigilancia
- Comienzan las obras para crear una zona verde de más de 3.000 metros cuadrados en el Casco Histórico de Lorca
- Triste final en el Palacio: el UCAM Murcia se queda sin final europea pese a la exhibición de DeJulius
- Marineras gratis, Maldita Nerea y el Velatorio Infantil de la Sardina: este es el programa de este viernes 10 de abril de las Fiestas de Primavera 2026
- Aprobados los festivos de 2027 en la Región de Murcia: consulta cuáles son