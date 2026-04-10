Fiestas de Primavera
Última oportunidad para coger buen sitio en el último concierto del escenario flotante del Segura en Murcia
Las invitaciones para la terraza están agotadas, pero todavía hay varios rincones clave desde los que seguir gratis la actuación de Maldita Nerea junto al río
Las Fiestas de Primavera trajeron este año una novedad que no había visto antes la ciudad de Murcia: un escenario flotante instalado en mitad del río Segura. Bajo el nombre de 'Primavera Río', la plataforma acogió tres noches de conciertos con Walls (miércoles 8), Rata (jueves 9) y Maldita Nerea (este viernes 10), todos con inicio previsto a las 19.00 horas, aunque el horario puede adelantarse o retrasarse según cómo transcurra el resto de la programación festiva.
La Terraza de Molinos del Río era el espacio reservado para quienes lograron hacerse con una de las invitaciones gratuitas que se distribuyeron la semana pasada. Todas están agotadas. Pero hay buenas noticias para los murcianos que se quedaron sin ellas: el escenario, situado junto a la figura de la sardina del río, es perfectamente visible desde varios puntos del entorno, sin necesidad de ningún tipo de entrada.
¿Dónde colocarse para ver los conciertos?
El propio perfil de Instagram del evento ha difundido un mapa con las zonas recomendadas. Estas son las mejores opciones para disfrutar del espectáculo de forma totalmente gratuita:
- Puente de los Peligros
- Pasarela Miguel Caballero
- Paseo del Teniente Flomesta, en el tramo que une los dos puentes anteriores
- Mota del río
Para quienes quieran una perspectiva todavía más especial (y no les importe rascarse el bolsillo) existe también la posibilidad de alquilar una barca y seguir el concierto desde el agua.
Llegar pronto, la clave
Aunque el acceso a la Terraza de Molinos del Río abre a las 17.00 horas y está limitado al aforo disponible, los alrededores del Segura se prevén muy concurridos. Quienes quieran asegurarse un buen ángulo de visión harán bien en adelantarse. Antes y después de cada actuación, varios DJ's se encargarán de mantener el ambiente.
Una oportunidad única para vivir una experiencia musical diferente, en pleno corazón de Murcia y con el río como protagonista.
- Murcia se convierte en escenario de una nueva serie: buscan figurantes para un rodaje que llegará a finales de abril
- La Comunidad cita a los propietarios de los terrenos expropiados para el desdoblamiento de la T-332 en Cartagena
- El lado oscuro del Bando de la Huerta: trifulcas, agresiones e intoxicaciones etílicas
- Batalla de las Flores y llegada de la Sardina: esta es la programación de las Fiestas de Primavera para este jueves 9 de abril
- Triste final en el Palacio: el UCAM Murcia se queda sin final europea pese a la exhibición de DeJulius
- La primavera florece en el corazón de Murcia con el Bando de la Huerta
- Las mejores fotos del desfile del Bando de la Huerta.
- Comienzan las obras para crear una zona verde de más de 3.000 metros cuadrados en el Casco Histórico de Lorca