Última oportunidad para coger buen sitio en el último concierto del escenario flotante del Segura en Murcia

Las Fiestas de Primavera trajeron este año una novedad que no había visto antes la ciudad de Murcia: un escenario flotante instalado en mitad del río Segura. Bajo el nombre de 'Primavera Río', la plataforma acogió tres noches de conciertos con Walls (miércoles 8), Rata (jueves 9) y Maldita Nerea (este viernes 10), todos con inicio previsto a las 19.00 horas, aunque el horario puede adelantarse o retrasarse según cómo transcurra el resto de la programación festiva.

La Terraza de Molinos del Río era el espacio reservado para quienes lograron hacerse con una de las invitaciones gratuitas que se distribuyeron la semana pasada. Todas están agotadas. Pero hay buenas noticias para los murcianos que se quedaron sin ellas: el escenario, situado junto a la figura de la sardina del río, es perfectamente visible desde varios puntos del entorno, sin necesidad de ningún tipo de entrada.

¿Dónde colocarse para ver los conciertos?

El propio perfil de Instagram del evento ha difundido un mapa con las zonas recomendadas. Estas son las mejores opciones para disfrutar del espectáculo de forma totalmente gratuita:

Puente de los Peligros

Pasarela Miguel Caballero

Paseo del Teniente Flomesta, en el tramo que une los dos puentes anteriores

Mota del río

Para quienes quieran una perspectiva todavía más especial (y no les importe rascarse el bolsillo) existe también la posibilidad de alquilar una barca y seguir el concierto desde el agua.

El batería Daniel Sabater y el bajista y productor Félix Esteban / Primavera Río

Llegar pronto, la clave

Aunque el acceso a la Terraza de Molinos del Río abre a las 17.00 horas y está limitado al aforo disponible, los alrededores del Segura se prevén muy concurridos. Quienes quieran asegurarse un buen ángulo de visión harán bien en adelantarse. Antes y después de cada actuación, varios DJ's se encargarán de mantener el ambiente.

Una oportunidad única para vivir una experiencia musical diferente, en pleno corazón de Murcia y con el río como protagonista.