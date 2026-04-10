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Movilidad

Estas son las calles cortadas en Murcia por el Entierro de la Sardina

El desfile y la elevada concentración de personas hará que la movilidad se vea reducida

Un agente de Policía Local regula el tráfico.

Un agente de Policía Local regula el tráfico. / Juan Carlos Caval

Javier Ayala

Judit López Picazo

Entrar al centro de Murcia será un quebradero de cabeza para muchos durante este sábado. Miles de murcianos se echarán a las calles para, como viene siendo habitual, celebrar el denominado 'tardeo' en las principales plazas y vias de la ciudad. Además, tanto el pasacalles como el desfile por la noche, obligará a realizar cortes progresivos en el tráfico. El dispositivo de seguridad asciende a casi 500 agentes.

A lo largo de la jornada habrá cortes de tráfico progresivos en las vías afectadas y el corte total del recorrido se prevé sobre las 18.00 horas.

El itinerario del desfile partirá desde la avenida de San Juan de la Cruz y continuará por Santa Joaquina de Vedruna, calle Princesa, Alameda de Colón, plaza de Camachos, Puente Viejo, Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Salzillo, avenida de la Constitución, Plaza Circular, Primo de Rivera y Díez de Revenga.

Además, se prohibirá la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos entre las 10:00 horas del sábado y las 02:00 horas del domingo en el perímetro interior del casco urbano, salvo transporte público de viajeros y vehículos participantes en el desfile.

Vías afectadas

En concreto, desde las 7:00 horas permanecerá cortado el tramo de la avenida de San Juan de la Cruz, así como la zona de concentración de carrozas y comparsas situada en las calles Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, González Conde y avenida Pío Baroja.

Más tarde, a las 9:00 horas, se cerrará al tráfico el puente Miguel Caballero, mientras que entre las 15:00 y las 16:00 horas se procederá al corte del tramo comprendido entre Santa Joaquina de Vedruna y el Puente Viejo.

A partir de las 16:00 horas se ampliarán las restricciones a Plaza Martínez Tornel, Gran Vía y la avenida de la Constitución. Asimismo, el túnel de la plaza de la Opinión permanecerá cerrado al tráfico entre las 17:00 y las 2:00 horas. Y el corte total del recorrido se estima en torno a las 18:00 horas.

Como medida complementaria, los vecinos de avenida Río Segura y Ricardo Gil podrán abandonar la zona a través de la plaza de los Voluntarios en dirección a avenida Infante Don Juan Manuel, con asistencia policial para facilitar el tránsito.

Otros aspectos

En materia de transporte público, el paso del tranvía por Plaza Circular podrá verse interrumpido entre las 18:00 y las 00:30 horas aproximadamente, en función de la densidad de público en la zona.

Para facilitar los desplazamientos, los aparcamientos disuasorios de Atocha, Fuenteblanca, Justicia y Almirante Loaysa serán gratuitos durante toda la jornada, debiendo conservar los usuarios el ticket de entrada para su presentación a la salida.

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Además, se habilitarán pasos de emergencia a lo largo del recorrido y la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano se ubicará en la avenida Alfonso X el Sabio para atender cualquier requerimiento vecinal durante la jornada.

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