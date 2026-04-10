Los sardineros de Momo reparten “un ‘chispín’ de alegría” a los niños ingresados en el Virgen de la Arrixaca

“Esto es un clásico desde hace 10 años: todos los viernes venimos a hacer entrega de juguetes a los niños, venimos a darle un ‘chispín’ de alegría. Se ponen superfelices y es algo realmente emotivo”. Así explicaba Rubén Escavy, integrante del grupo Momo, minutos antes de entrar al Virgen de la Arrixaca a repartir, junto a sus compañeros, juguetes a los niños que están ingresados.

“Llevamos toda la semana que hemos ido a asilos, a hospitales, a colegios”, destacó Escavy, mientras sus colegas iban descargando balones de un vehículo y lacarías sanitarias aguardaban su entrada con tanta o más ilusión que los pequeños. “Es algo social, no solamente es la fiesta y la comida”, subrayó Escavy.

“¿Vais a subir a las habitaciones? Es que tengo a mi hija ingresada y están locas de alegría”, comentaba una mujer a la comitiva sardinera antes de acceder al recinto hospitalario.

El pequeño Fabio, uno de los niños que ha recibido juguetes por parte de los sardineros. / L.O.

Y dentro, más euforia. “Yo quiero una pelota para mi crío, que tiene dos años”, pedía, con una sonrisa, una enfermera. Los chiquillos que se veían obligados a estar en cama recibían con jolgorio a sardineros y hachoneros. Lo más demandado, “algo que lleve luz”. Y la solicitud me repetida, la de “vamos a hacernos una foto”. Para que quede un recuerdo para siempre de tan emotiva jornada.