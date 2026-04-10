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Solidaridad

Los sardineros de Momo reparten “un ‘chispín’ de alegría” a los niños ingresados en el Virgen de la Arrixaca

“Se ponen superfelices y es algo realmente emotivo”, subrayan los festeros, a los que sanitarios y familiares de pacientes reciben con tanta ilusión como los menores

Sardineros y personal médico que han participado en el reparto de juguetes

Sardineros y personal médico que han participado en el reparto de juguetes / L.O.

Ana Lucas

Ana Lucas

“Esto es un clásico desde hace 10 años: todos los viernes venimos a hacer entrega de juguetes a los niños, venimos a darle un ‘chispín’ de alegría. Se ponen superfelices y es algo realmente emotivo”. Así explicaba Rubén Escavy, integrante del grupo Momo, minutos antes de entrar al Virgen de la Arrixaca a repartir, junto a sus compañeros, juguetes a los niños que están ingresados.

“Llevamos toda la semana que hemos ido a asilos, a hospitales, a colegios”, destacó Escavy, mientras sus colegas iban descargando balones de un vehículo y lacarías sanitarias aguardaban su entrada con tanta o más ilusión que los pequeños. “Es algo social, no solamente es la fiesta y la comida”, subrayó Escavy.

“¿Vais a subir a las habitaciones? Es que tengo a mi hija ingresada y están locas de alegría”, comentaba una mujer a la comitiva sardinera antes de acceder al recinto hospitalario.

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El pequeño Fabio, uno de los niños que ha recibido juguetes por parte de los sardineros.

El pequeño Fabio, uno de los niños que ha recibido juguetes por parte de los sardineros. / L.O.

Y dentro, más euforia. “Yo quiero una pelota para mi crío, que tiene dos años”, pedía, con una sonrisa, una enfermera. Los chiquillos que se veían obligados a estar en cama recibían con jolgorio a sardineros y hachoneros. Lo más demandado, “algo que lleve luz”. Y la solicitud me repetida, la de “vamos a hacernos una foto”. Para que quede un recuerdo para siempre de tan emotiva jornada.

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