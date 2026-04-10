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Refuerzo en la limpieza de grafitis en las zonas verdes del municipio de Murcia

El servicio municipal de Parques y Jardines ha llevado a cabo 550 actuaciones durante el primer trimestre del año para eliminar pintadas vandálicas

Trabajos de limpieza de pintadas vandálicas en el jardín del Salitre de Murcia.

Trabajos de limpieza de pintadas vandálicas en el jardín del Salitre de Murcia. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

"Más de 300 operarios de Parques y Jardines trabajan en estos días en el mantenimiento y conservación de las zonas verdes, parques y jardines de Murcia, especialmente en la eliminación de pintadas vandálicas", informó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillen, sobre el refuerzo en el protocolo de intervención inmediata para eliminar grafitis.

El edil visitó este viernes el jardín del Salitre, donde se llevaron a cabo estas labores para eliminar diversas pintadas.

Durante el primer trimestre del año, el servicio municipal de Parques y Jardines ha llevado a cabo 550 actuaciones en las más de 3.000 zonas verdes del municipio cuyo mantenimiento es competencia del Ayuntamiento.

"Estas tareas de limpieza, que forman parte del mantenimiento rutinario de las zonas verdes, tienen como objetivo preservar la imagen y funcionalidad de los espacios al aire libre, garantizando entornos limpios, seguros y agradables para el disfrute de todos los vecinos. La eliminación de pintadas contribuye a dignificar estos espacios, reforzando el respeto por el entorno urbano y natural", explicó Guillén.

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Las actuaciones se llevan a cabo en cuanto se detecta la presencia de estos actos vandálicos, y se interviene sobre mobiliario urbano, juegos infantiles, muros y cualquier otro elemento afectado con técnicas especializadas como hidrolimpieza con productos específicos o, cuando es necesario, la restauración y pintado de los elementos dañados.

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