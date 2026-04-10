Marineras gratis, Maldita Nerea y el Velatorio Infantil de la Sardina: este es el programa de este viernes 10 de abril de las Fiestas de Primavera 2026

Aunque muchos ya están pensando en el siguiente día grande de las Fiestas de Primavera, que será el próximo sábado con el Entierro de la Sardina, este viernes también llega cargado de actividades para comenzar a abrir boca y disfrutar del comienzo del fin de semana.

El Velatorio Infantil de la Sardina, la degustación de marineras y el concierto de Maldita Nerea en el Río Segura, entre los platos fuertes.

Este es el programa completo de hoy:

10-11.30 h.

Taller Horizonte Campesino

Museo Casa del Belén

12h.

Velatorio Infantil de la Sardina

13h.

Degustación de marineras

Desde las 17h.

Primavera Río (Maldita Nerea)

17.30 h.

Recepción de tunas

18 h.

Conciertos varios

20 h.

Testamento de la Sardina (desfile)

Noche (21-23 h.)

Conciertos múltiples en salas

Exposiciones y actividades permanentes

Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II

Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.

Palacio Almudí

‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.

Hasta el día 10 de mayo.

Museo de la Ciudad

Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.

Del 5 al 12 de abril.

‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.

Hasta el 26 de abril.

‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.

Hasta el 5 de abril.

Salón de actos.

Museo Hidráulico Molinos del Río

‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.

Hasta el 25 de abril.

Museo de la Ciencia y el Agua

‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.

Actividades en el Planetario.

Museo Ramón Gaya

‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)

‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)

‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)

‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)

‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)

‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)

‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)

Colección permanente (1ª y 2ª planta)

Museo Casa del Belén

‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.

Hasta el 31 de julio.

‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.

Hasta el 31 de julio.

Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.

Hasta el 25 de abril.

Museo Belén Móvil de Casillas

‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.

Hasta el 31 de julio.

Centro de Artesanía de Murcia

I Jornadas Bando de la Huerta.

Talleres, indumentaria, exposiciones.

Inscripción por orden de llegada.

Hasta el 24 de abril.

Terra Natura