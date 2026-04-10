Desfile del Testamento de la Sardina: horario, recorrido completo, calles cortadas y pasos de emergencia

La programación de las Fiestas de Primavera de Murcia continúa este viernes con el desfile del Testamento de la Sardina, acto previo al esperado Entierro de la Sardina, que tendrá lugar este sábado.

El desfile del Testamento de la Sardina saldrá este viernes, 10 de abril, a las 20:00 horas desde la Avenida Gutiérrez Mellado y finalizará en la Glorieta de España a las 23.00 horas. Posteriormente, se leerá el testamento de la sardina en el Ayuntamiento y se disparará un castillo de fuegos artificiales.

El recorrido completo que llevará a cabo el desfile será el siguiente:

Av. Gutiérrez Mellado

Alfonso X (parte entre el INSS y el paseo)

Plaza Circular

Av. Constitución

Pl. Fuensanta

Gran Vía Salzillo

Pl. Martínez Tornel

Glorieta de España (lectura del testamento)

Por tanto, las citadas calles quedarán cortadas al tráfico. Dado que afecta a varias vías de la ciudad, se ha dispuesto un dispositivo que cuenta con efectivos de la Policía Local, servicios sanitarios, bomberos y protección civil para garantizar el normal desarrollo del evento y al mismo tiempo asegurar la movilidad urbana del resto de usuarios de la vía.

Además se dispondrán pasos de emergencia en Plaza Circular, Acisclo Díaz-Maestro Alonso y Santa Catalina.

Itinerario del desfile del Testamento de la Sardina / P.L.M.

Paradas de bus alternativas y desvíos

Los autobuses de Murcia volverán a modificar sus recorridos este 10 de abril con motivo de los cortes de tráfico previstos en Gran Vía a partir de las 15.00 horas por la celebración del Testamento de la Sardina, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia. Además, Transporte de Murcia y Pedanías (TMP) ha recordado las paradas alternativas habilitadas durante las Fiestas de Primavera 2026 cuando se produzcan restricciones al tráfico en Gran Vía, Glorieta, plaza Camachos y Alameda de Colón.

En el aviso de servicio difundido por TMP se indica que, durante estas fiestas, las líneas afectadas modificarán sus recorridos y utilizarán como referencia varias paradas alternativas distribuidas por distintos puntos del casco urbano.

Así, en Cárcel Vieja se establece parada alternativa para la línea 44, en dirección Espinardo / Alcantarilla. En Plaza Circular habrá parada alternativa para la línea 31, en dirección Los Rectores, y para la línea 50, en dirección Cabezo de Torres / Algezares.

También se habilita parada en Cajamurcia para la línea 31, en dirección Alquerías - El Raal - Beniel. En Cruz Roja se reubican las paradas de las líneas 21, dirección Beniel - La Basca; 30, dirección Los Ramos - Zeneta; 31, dirección Los Rectores / Alquerías - El Raal - Beniel; 37, dirección El Bojar; y 62, dirección Rincón de Seca / Casillas - Orilla del Azarbe.

En Malecón quedará establecida la parada alternativa de la línea 72, en dirección Corvera - Valladolises - Lobosillo - Los Conesas. Por su parte, en Espinosa se concentrarán las paradas de varias líneas: la 1, hacia Era Alta - San Ginés; la 6, hacia La Alberca; la 26, Tranvibús: El Palmar; la 28, hacia Sangonera La Verde; la 29, hacia Patiño - Santo Ángel - La Alberca; la 44, hacia Alcantarilla; la 62, hacia Rincón de Seca / Casillas - Orilla del Azarbe; y la 91, hacia Javalí Nuevo - Sangonera la Seca. En Torre de Romo, además, se habilita parada para la línea 50, en dirección Cabezo de Torres / Algezares.

Mapa de desvío de autobuses en Murcia por el Testamento / A.M.

Junto a este plano general de paradas alternativas, el Ayuntamiento ha detallado los desvíos de líneas previstos para el 10 de abril por el corte de tráfico en Gran Vía.

En concreto, las líneas C1 y C2 modificarán su recorrido cuando las circunstancias del tráfico lo requieran, circulando entre plaza González Conde y Juan de la Cierva por Ronda Oeste.

Las líneas C5 y R20 permanecerán sin servicio desde el corte de Gran Vía hasta que se restablezca el paso por esta vía.

La línea R12 también modificará su recorrido y, cuando le afecte el corte en Martínez Tornel y Teniente Flomesta, llegará hasta Cruz Roja.

Por su parte, la línea R14 cambiará su itinerario y, desde el corte de Gran Vía, circulará únicamente entre Plaza Circular, El Ranero, Ronda Norte y Plaza Circular.

En cuanto a la línea R17, cuando le afecte el corte en Martínez Tornel y Teniente Flomesta, cruzará por el Puente del Hospital hacia calle Princesa y desde allí continuará hasta avenida Perea.

Finalmente, la línea R80 también verá alterado su trayecto y, desde el corte de Gran Vía, circulará desde Santiago el Mayor hasta Cruz Roja o Glorieta de España, y viceversa.