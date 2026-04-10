Cortes de tráfico y casi 500 agentes de Policía Local por el Entierro de la Sardina en Murcia

Casi 500 agentes de Policía Local velarán por la seguridad durante el desfile del Entierro de la Sardina. Así lo anunció el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, quien presentó el dispositivo de seguridad diseñado con motivo del pasacalles y la posterior Quema del catafalco en Martínez Tornel este sábado, 11 de abril, uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas de Primavera.

El dispositivo policial contará con un total de 490 agentes que este año estrenan 24 cámaras de grabación unipersonal y un equipo policial con patinetes eléctricos, también llamados vehículos de movilidad personal, por lo que se reforzará la vigilancia en zonas peatonales y carriles bici.

Además, a lo largo de la jornada habrá cortes de tráfico progresivos en las vías afectadas y el corte total del recorrido se prevé sobre las 18.00 horas.

El itinerario del desfile partirá desde la avenida de San Juan de la Cruz y continuará por Santa Joaquina de Vedruna, calle Princesa, Alameda de Colón, plaza de Camachos, Puente Viejo, Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Salzillo, avenida de la Constitución, Plaza Circular, Primo de Rivera y Díez de Revenga.

Además, se prohibirá la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos entre las 10:00 horas del sábado y las 02:00 horas del domingo en el perímetro interior del casco urbano, salvo transporte público de viajeros y vehículos participantes en el desfile.

Vías afectadas

En concreto, desde las 7:00 horas permanecerá cortado el tramo de la avenida de San Juan de la Cruz, así como la zona de concentración de carrozas y comparsas situada en las calles Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, González Conde y avenida Pío Baroja.

Más tarde, a las 9:00 horas, se cerrará al tráfico el puente Miguel Caballero, mientras que entre las 15:00 y las 16:00 horas se procederá al corte del tramo comprendido entre Santa Joaquina de Vedruna y el Puente Viejo.

A partir de las 16:00 horas se ampliarán las restricciones a Plaza Martínez Tornel, Gran Vía y la avenida de la Constitución. Asimismo, el túnel de la plaza de la Opinión permanecerá cerrado al tráfico entre las 17:00 y las 2:00 horas. Y el corte total del recorrido se estima en torno a las 18:00 horas.

Como medida complementaria, los vecinos de avenida Río Segura y Ricardo Gil podrán abandonar la zona a través de la plaza de los Voluntarios en dirección a avenida Infante Don Juan Manuel, con asistencia policial para facilitar el tránsito.

Refuerzo sanitario

En materia de asistencia sanitaria, se instalarán dos puestos sanitarios avanzados, uno de Cruz Roja en Plaza Circular y otro del 061 y Protección Civil en la Glorieta, además de un tercer puesto sanitario avanzado de reserva de Protección Civil preparado para activarse en caso necesario.

El dispositivo de Protección Civil estará formado por 18 efectivos, con una ambulancia básica propia, un vehículo de intervención rápida (VIR) procedente de Molina de Segura y recursos de apoyo en alerta.

En total, el operativo sanitario contará con 4 ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), 7 ambulancias de soporte vital básico (SVB) y 2 vehículos de intervención rápida (VIR) distribuidos estratégicamente por distintos puntos del recorrido y del centro de la ciudad.

Y durante la Quema de la Sardina se reforzará especialmente la cobertura sanitaria en los enclaves cercanos a la plaza Martínez Tornel y alrededores.

Bomberos

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento participará con un despliegue compuesto por 41 efectivos y 11 vehículos.

También se habilitará una zona específica para personas con movilidad reducida en Gran Vía Salzillo, a la altura del Banco de España, junto a la tribuna de autoridades, así como un punto violeta en la plaza de Santo Domingo, operativo de 12:00 a 18:00 horas.

Otros aspectos

En materia de transporte público, el paso del tranvía por Plaza Circular podrá verse interrumpido entre las 18:00 y las 00:30 horas aproximadamente, en función de la densidad de público en la zona.

Para facilitar los desplazamientos, los aparcamientos disuasorios de Atocha, Fuenteblanca, Justicia y Almirante Loaysa serán gratuitos durante toda la jornada, debiendo conservar los usuarios el ticket de entrada para su presentación a la salida.

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Además, se habilitarán pasos de emergencia a lo largo del recorrido y la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano se ubicará en la avenida Alfonso X el Sabio para atender cualquier requerimiento vecinal durante la jornada.