El Ayuntamiento está "que trina con la Delegación del Gobierno" por los atascos generados en Murcia a raíz de las obras de Red Eléctrica

El Ayuntamiento de Murcia pide a la Delegación de Gobierno mayor presencia de Guardia Civil en las obras de Red Eléctrica, que arrancaron hace unas semanas en la zona sur del municipio, y fuentes de la Delegación defienden la importancia del proyecto y aseguran que "se está realizando un seguimiento permanente del tráfico para ajustar esta señalización a las necesidades".

"El Ayuntamiento está que trina con la Delegación del Gobierno", expresó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, tras la reunión de Junta de Gobierno celebrada este viernes, en la que se abordó esta petición.

La única gran incidencia se produjo en la MU-33, vía de competencia estatal, y "el Ayuntamiento quedó completamente abandonado", así como los murcianos y visitantes que vienen a la ciudad, más aún en un contexto festivo en el municipio, que celebra las Fiestas de Primavera, lamentó el edil.

Asimismo, Muñoz recordó que "el Ayuntamiento lleva meses trabajando con Red Eléctrica, preparando un dispositivo de tráfico, de cortes alternativos, de refuerzos de transporte público e información ciudadana" y que se han reunido semanalmente con Red Eléctrica.

En respuesta, fuentes de la Delegación indicaron que "Red Eléctrica propuso una alternativa con un plazo de ejecución mayor, pero con menor impacto en el tráfico. Sin embargo, el Ayuntamiento optó por una alternativa con un plazo de ejecución más reducido, pero mayor afección al tráfico".

Además, "el Ayuntamiento de Murcia no está legitimado para dar lecciones cuando, después de cuatro meses, sigue siendo incapaz de solucionar el hundimiento de la calzada en la avenida Miguel Induráin", cuestionaron desde la Delegación.

También defienderon la importancia de las obras, que "resultan imprescindibles", pues pretenden "garantizar el suministro y atender la creciente demanda de energía". "Desde la Delegación del Gobierno, pedimos disculpas a la ciudadanía por las molestias causadas", concluyeron.

Aportación municipal

Además, el concejal informó que al Consistorio invertirá más de 879.000 euros para reforzar la presencia policial con casi 25.000 horas de trabajo extraordinarias durante el desarrollo de las obras, cantidad que podrá aumentar en caso de ser necesario. "Pero no podemos actuar en la autovía", matizó el edil del ramo.

Con todo, desde el Consistorio piden "un compromiso real" para minimizar los efectos sobre el tráfico y garantizar la seguridad ciudadana durante el desarrollo de "unas obras del Estado", realizadas a través de una empresa estatal y en carreteras también de titularidad estatal, señaló el edil.

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Además, Muñoz recomendó a la ciudadanía que planifique los desplazamientos con suficiente antelación.