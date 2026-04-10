Incendio
Arde un monumento en honor a las tres religiones abrahámicas en Murcia
El incidente se produjo a la una y media de la madrugada en una instalación floral ubicada en plaza Europa con motivo de los festejos
"¡Hostia, le han pegado fuego!", exclamó un viandante a su paso por plaza Europa, en el centro de Murcia, donde anoche se incendió un monumento floral instalado en honor a las tres religiones abrahámicas, compuesto por una cruz cristiana, una media luna islámica y una estrella judía.
"¿Esto es normal?", preguntó una chica durante una noche en la que los pitidos inundaban las calles de Murcia en honor al evento que se produjo apenas unas horas antes del suceso: la Llegada de la Sardina, principal símbolo del Entierro, festejo que culmina con la Quema del catafalco.
El monumento comenzó a arder sobre la una y media, ya del viernes, y apenas quince minutos después los efectivos de un camión de bomberos habían extinguido las llamas.
La instalación floral había despertado críticas en redes sociales, en las que se calificaba como una "falta de respeto" que los símbolos estuvieran en una céntrica plaza de la ciudad desde Semana Santa.
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