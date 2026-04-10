Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Fiestas de PrimaveraActividades Fiestas de PrimaveraBatalla de las FloresAutónomos murcianosIncendio San PedroMonumento sardinero
instagramlinkedin

Incendio

Arde un monumento en honor a las tres religiones abrahámicas en Murcia

El incidente se produjo a la una y media de la madrugada en una instalación floral ubicada en plaza Europa con motivo de los festejos

Incendio en la plaza de Europa, en la madrugada de este viernes

Incendio en la plaza de Europa, en la madrugada de este viernes / L.O.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

"¡Hostia, le han pegado fuego!", exclamó un viandante a su paso por plaza Europa, en el centro de Murcia, donde anoche se incendió un monumento floral instalado en honor a las tres religiones abrahámicas, compuesto por una cruz cristiana, una media luna islámica y una estrella judía.

"¿Esto es normal?", preguntó una chica durante una noche en la que los pitidos inundaban las calles de Murcia en honor al evento que se produjo apenas unas horas antes del suceso: la Llegada de la Sardina, principal símbolo del Entierro, festejo que culmina con la Quema del catafalco.

El monumento comenzó a arder sobre la una y media, ya del viernes, y apenas quince minutos después los efectivos de un camión de bomberos habían extinguido las llamas.

Noticias relacionadas

La instalación floral había despertado críticas en redes sociales, en las que se calificaba como una "falta de respeto" que los símbolos estuvieran en una céntrica plaza de la ciudad desde Semana Santa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents