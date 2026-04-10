Aprobada la ampliación de la Costera Norte de Murcia a su paso por Cabezo de Torres

El Ayuntamiento de Murcia aprueba el contrato de obras de acondicionamiento del tercer carril exterior de la Costera Norte, a su paso por Cabezo de Torres, informó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno de este viernes.

Los trabajos que salen ahora a licitación se desarrollarán en el tramo entre la vereda de Fortuna y la avenida Alto de las Atalayas, que abarca una longitud de 1,1 kilómetros y por el que pasan miles de vehículos al día, concretó la también concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

El proyecto, con un presupuesto base de 129.792 euros, aumentará la capacidad de la vía y se reducirán así los atascos en la zona. Además, se renovarán las señales viales y se ejecutarán labores de limpieza y desbroce.

También se instalarán vallas para proteger los carriles bici y barreras metálicas para vehículos con el objetivo de "hacer posible la convivencia entre los diversos modos de transporte", resaltó Pérez.

Asimismo, el acuerdo contempla la construcción de una semirotonda en la intersección con la calle del Progreso, donde se completarán el firme, los bordillos y las zonas ajardinadas.

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El contrato que sale ahora a licitación cuenta con un plazo de ejecución de tres meses desde el momento en el que se adjudique, y responde a una petición de la presidenta de la Junta Municipal de la pedanía, Pilar Vivancos.