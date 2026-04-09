Fiestas de Primavera
La Sardina aterriza en Murcia
El desfile de llegada recorrió este jueves por la tarde el corazón de la ciudad y concluyó con el acto de entrega del símbolo de los festejos
La Sardina ya está en Murcia y el Entierro da así comienzo, al menos, de forma oficial. Tan solo un día después del pasacalles infantil, el desfile de llegada de la Sardina recorrió el corazón de la ciudad con hachoneros, comparsas de baile, grupos de música y animales hinchables.
Los asistentes esperaban con pitos y accesorios luminosos la llegada de la Sardina y los grupos sardineros aguardaban junto a sus carros, llenos de juguetes, la salida del cortejo en la plaza del Cardenal Belluga.
Aunque hasta el último pito y balón quedó en manos de los asistentes a la llegada del pasacalles a la Glorieta de España, donde tuvo lugar el acto de Entrega de la Sardina.
Aunque el público no solo conservará recuerdos materiales del evento: algunos pequeños se acercaron a la escultura de un león para dejarse fotografiar.
Los festejos sardineros continuarán este viernes con la lectura del testamento de Doña Sardina, encarnada este año por la Dj y maquilladora Sita Abellán, y el gran final llegará el sábado con el desfile del Entierro y la Quema del catafalco que, por primera vez, se mueve.
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