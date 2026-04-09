Recogidos casi 250.000 kilos de restos de poda de pequeños agricultores de Murcia

Casi 25.000 kilos de restos de podas de los pequeños agricultores de la Huerta de Murcia. Este es el balance del servicio municipal que despliega contenedor que va 'viajando' por las pedanías del municipio para recoger los restos y trasladarlos después a una planta de compostaje para su tratamiento, explicó el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

El año pasado se recogió un total de 249.340 kilos de restos de poda, cifra que supone un aumento de cerca de 23.000 kilos respecto a 2024.

También ha crecido el número de usuarios, al pasar de los 615 demandantes del servicio en 2024 a los 812 registrados en 2025, lo que "refleja una mayor concienciación ambiental y una creciente implicación de los pequeños agricultores del municipio", resalta el Ayuntamiento en un comunicado.

Funcionamiento

El servicio se basa en la instalación diaria de un contenedor en una pedanía del municipio de Murcia en días laborables, en horario de 7.00 a 15.00 horas.

Así, vecinos propietarios de pequeños huertos y parcelas agrícolas pueden depositar en el contenedor los restos vegetales procedentes de las podas, resultado del mantenimiento anual del arbolado.

Con este servicio, los residuos se trasladan a una planta de compostaje para su tratamiento y se evitan de esta forma quemas incontroladas de restos agrícolas, "una práctica que genera emisiones contaminantes, partículas en suspensión y molestias a la población", recuerdan desde el Consistorio.

Balance

Durante el mes de marzo de 2026, el contenedor itinerante recogió un total de 32.960 kilos de restos vegetales en diversas pedanías murcianas.

La pedanía con mayor volumen de recogida es Rincón de Beniscornia con 3.900 kilos, seguida de La Raya, con 3.260 kilos. Tras ellas, se encuentran Barrio del Progreso, con 2.480 kilos, Sangonera la Seca, con 2.440 kilos y Nonduermas con 2.060 kilos.

Además, en los últimos cuatro años se han recogido un total de 914.003 kilos de restos de poda agrícola, con la participación de 2.766 vecinos, y el servicio gestionado por la empresa PreZero ha realizado un total de 959 salidas entre 2022 y febrero de 2026.

Próximas localidades

Durante la jornada del jueves 9 de abril el contenedor estuvo en Guadalupe, y el viernes 10 en San Ginés, tras pasar esta semana por Zarandona y Sangonera la Verde.

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Los próximos días hará parada en Javalí Nuevo (lunes 13), Rincón de Seca (martes 14), Cañadas de San Pedro (día 15), Cabezo de Torres (día 16), y en La Ñora (viernes 17 de abril).