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Fiestas de primavera

Un nuevo monumento sardinero llega a Murcia

La escultura conmemora el nacimiento del festejo y se encuentra en la confluencia de la calle del Pilar con la calle Sagasta

Monumento sardinero en conmemoración al nacimiento del festejo.

Monumento sardinero en conmemoración al nacimiento del festejo. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

El Entierro de la Sardina estrena un nuevo monumento en Murcia en el año en que el festejo cumple 175 años. La escultura muestra a una sardina en tonos morados envuelta en las llamas de la Quema y conmemora el nacimiento del festejo.

El nuevo monumento es obra de Ismael Cerezo Ramírez, conocido artísticamente como Flyppy, y se ubica en la confluencia de la calle del Pilar con la calle Sagasta.

La inauguración tuvo lugar este jueves por la mañana, día posterior al desfile infantil en el que también se celebra el desfile de llegada y la entrega de la Sardina, que este año viene desde el municipio de San Javier.

La nueva escultura se une ahora a la estatua de bronce enclavada en el paseo Alfonso en su confluencia con la calle Jaime I. En este caso, el monumento, instalado en 2017, rinde homenaje a los sardineros.

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Durante la inauguración estuvieron presentes los embajadores sardineros de este año, la diseñadora y Dj Sita Abellán en el papel de Doña Sardina y Javier Pujante como Gran Pez, así como el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, y el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

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