Murcia reparte 2.000 marineras gratis este viernes en la Plaza Circular y ya hay expectación

Hay tapas que alimentan y hay tapas que se celebran. La marinera murciana lleva años siendo de las segundas. Este viernes, 10 de abril, la Plaza Circular vuelve a convertirse en el epicentro gastronómico y festivo de Murcia con una nueva edición del Día de la Marinera, una cita que ha conseguido algo que muy pocos bocados logran: hacerse un hueco propio en el calendario de las Fiestas de Primavera.

Rosquilla crujiente, ensaladilla generosa y anchoa por encima. Tres ingredientes, un símbolo. La marinera no es solo una tapa: es una seña de identidad que Murcia defiende, reivindica y, un día al año, directamente se come en la calle y en comunidad.

Largas colas para degustar una marinera y una cerveza en la Plaza Circular de Murcia esta Navidad. / Israel Sánchez

Un programa que arranca a las 10 de la mañana

La jornada no espera a la hora del aperitivo. El programa del Día de la Marinera 2026 echará a andar a las 10.00 horas con una de sus propuestas más originales: un concurso de dibujo en directo con alumnos de la Escuela de Arte de Murcia.

Los participantes tendrán dos horas (hasta las 12.00) para plasmar sobre el papel su visión de la marinera, de la fiesta, de lo que esta tapa representa para la ciudad. No es un concurso menor ni un complemento decorativo. Lo que está en juego es el cartel oficial del Día de la Marinera 2027, la imagen que anunciará el próximo año esta misma celebración. Las obras se crearán ante el público, en vivo, convirtiendo la plaza en un taller de arte a cielo abierto donde la creatividad y la tradición comparten protagonismo.

A.M.

El jurado que decidirá al ganador estará formado por representantes de la Agrupación Sardinera, el Cabildo de Cofradías, la Federación de Peñas Huertanas, el Ayuntamiento de Murcia, la Escuela de Arte, las empresas colaboradoras y la propia Asociación Amigos de la Marinera.

A las 13.00 horas, el momento más esperado: el reparto de marineras

Conocido el fallo del jurado (previsto para las 13.00 horas aproximadamente), comenzará el acto que más esperado de este viernes: la degustación de las marineras. Un total de 2.000 raciones gratuitas se repartirán en la Plaza Circular de la mano de Estrella de Levante, Nueva Cocina Mediterránea y la Asociación Amigos de la Marinera.

La cervecera murciana Estrella de Levante acompañará las marineras con sus cañas, cerrando así el triángulo perfecto del aperitivo murciano: la rosquilla, la ensaladilla, la anchoa y una cerveza bien fría.

El año pasado, otras 2.000 rosquillas gratuitas

El Día de la Marinera no es una novedad. La cita lleva ya varios años consolidándose en el calendario festivo de la ciudad, y los números lo avalan. En la edición anterior, la Plaza Circular acogió el reparto de otras 2.000 rosquillas con ensaladilla y anchoa, una cifra que habla de un evento que ha sabido conectar con el murciano de a pie y con el visitante que llega a la ciudad durante las Fiestas de Primavera.