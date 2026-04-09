Festejos
El desfile infantil del Entierro de la Sardina se despide de la publicidad de casas de apuestas
El PSOE valora de forma positiva la eliminación de estos patrocinios y pide que la medida se extienda al conjunto de actividades organizadas por el Ayuntamiento
El desfile infantil del Entierro de la Sardina se celebró este miércoles sin publicidad ni patrocinio de casas de apuestas, avance que desde el PSOE valoran de forma positiva y califican de "un logro de la sociedad murciana".
Y es que la concejala del Grupo Municipal Socialista Esther Nevado destacó que este avance se produce en el marco de unas celebraciones impulsadas por colectivos sociales, "lo que evidencia el papel determinante de la sociedad murciana".
En este sentido, la edil socialista recordó que el Grupo Socialista ha llevado al Pleno del Ayuntamiento de Murcia diversas iniciativas para proteger a los jóvenes frente al juego y las apuestas. Por ejemplo, en abril de 2025, se aprobó por unanimidad una moción que incluía la prohibición de la publicidad de apuestas en espacios municipales y el rechazo a su patrocinio en actividades dirigidas a menores.
Para Nevado, lo ocurrido en el desfile infantil confirma que existe una creciente conciencia social sobre la importancia de proteger a la infancia y la juventud y desde el Grupo Municipal Socialista consideran "fundamental" consolidar este avance, así como "garantizar que se extienda al conjunto de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Murcia".
Además, la edil socialista puso en valor el trabajo de entidades como Adictlecentes y de las organizaciones que trabajan en el ámbito de las adicciones, "que llevan tiempo peleando para situar este problema en el centro de la agenda pública".
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