La circulación en Ronda Sur, limitada a un carril desde la Rotonda de la Muela hacia Patiño

La Policía Local de Murcia ha informado a través de sus redes sociales de afecciones al tráfico en Ronda Sur con motivo de unas obras ejecutadas por Red Eléctrica. En concreto, la circulación ha quedado reducida a un solo carril en el tramo comprendido desde la rotonda de La Muela en dirección a la pedanía de Patiño, lo que intensifica las retenciones en la zona, especialmente a horas punta.

Desde el cuerpo policial se ha pedido a los conductores que extremen la precaución y respeten en todo momento las indicaciones de los agentes desplegados en el lugar, que se encuentran regulando el tráfico para tratar de minimizar las incidencias y mejorar la fluidez de la circulación.

Asimismo, la Policía Local ha señalado que estas labores de control buscan garantizar desplazamientos más seguros durante el desarrollo de las obras, al tiempo que ha agradecido la colaboración ciudadana ante las posibles molestias derivadas de esta situación.

El objetivo de las obras para tender una línea de alta tensión, infraestructura de 11,2 kilómetros, será conectar de forma soterrada una nueva subestación eléctrica en Espinardo con las ya existentes en Patiño y El Palmar, trabajos que cuentan con una inversión de 55 millones de euros de Red Eléctrica para garantizar el suministro eléctrico necesario para el desarrollo del municipio.

La nueva subestación eléctrica estará a punto en el último trimestre de 2027, según la previsión. Aunque las actuaciones que más afectarán al tráfico y al ciudadano se concentrarán en los primeros meses de trabajo, es decir, desde marzo hasta noviembre de este año, a lo largo de 37 semanas.