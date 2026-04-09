La chimenea de Algezares en Murcia estará restaurada antes de verano

La chimenea de la antigua fábrica de licores Barceló, ubicada en la pedanía murciana de Algezares, estará restaurada y libre de grafitis antes del verano, según plazo de ejecución del contrato de obras recién adjudicado por el Ayuntamiento.

El acuerdo, adjudicado por un importe de 25.586 euros, cuenta con un periodo de ejecución aproximado de un mes desde el inicio de las obras, informó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, este jueves durante su visita a la chimenea, que forma parte del inventario municipal de bienes.

Trabajos

Los trabajos previstos en la chimenea se centran en consolidar la corona y la base de la chimenea. Así, en la zona superior se sellarán y coserán grietas mediante morteros de cal, varillas de fibra de vidrio y grapas de acero inoxidable, para reforzar la cohesión estructural.

Asimismo, se reparará la boquilla, se eliminarán morteros de cemento incompatibles, se instalarán anillos de coronación y una tapa protectora de acero galvanizado, a lo que se sumará la aplicación de soluciones hidrófugas transpirables para proteger el ladrillo frente a la humedad.

La intervención contempla también la limpieza manual de los ladrillos afectados por mohos y líquenes, la reposición de piezas deterioradas y el rejuntado con morteros tradicionales de cal.

La estructura cuenta con una altura aproximada de 30 metros, por lo que se empleará un brazo articulado de 40 metros para los trabajos en altura.

En la base se actuarán problemas de humedades, eflorescencias, juntas deterioradas y grafitis. Además, se sustituirá una puerta metálica no adaptada con el objetivo de "recuperar la coherencia estética y mejorar su conservación a largo plazo", matizan desde el Consistorio en un comunicado.

Historia

Construida en 1946 por José Riquelme Almagro y Diego López López, la chimenea formaba parte de la antigua fábrica de Licores Barceló, una de las industrias más relevantes de Algezares durante la primera mitad del siglo XX.

Desde este espacio se elaboraban productos como el brandy dedicado a Saavedra Fajardo y el popular 'Anisete Algezareña', cuya etiqueta mostraba la imagen tradicional de la mujer huertana.

Desde el Ayuntamiento enmarcan esta intervención en el proyecto de ciudad impulsado por el alcalde José Ballesta, que ya supuso una inversión superior a los 20 millones de euros en actuaciones patrimoniales el año pasado, cantidad que se repite este año con trabajos en enclaves industriales como La Innovadora, La Constancia, el Casino de Torreagüera y el Molino Armero.