Fiestas
Batalla de las Flores y llegada de la Sardina: esta es la programación de las Fiestas de Primavera para este jueves 9 de abril
La ciudad acoge durante todo el día una agenda marcada por dos de las citas más destacadas de estas celebraciones
Las Fiestas de Primavera 2026 continúan este jueves 9 de abril en Murcia con una de las jornadas más vistosas y esperadas del programa festivo. La ciudad acoge durante todo el día una agenda marcada por la Batalla de las Flores y la llegada de la Sardina, dos de las citas más destacadas de estas celebraciones, que volverán a llenar las calles de ambiente, música y tradición.
Desde primera hora de la mañana, los actos previstos invitan a murcianos y visitantes a disfrutar del ambiente festivo en distintos puntos de la capital. La programación arranca con la exposición de carrozas de la Batalla de las Flores, una oportunidad para contemplar de cerca uno de los grandes atractivos de la jornada, y continúa con talleres, encuentros y actividades pensadas para mantener el pulso de la fiesta durante toda la mañana y la tarde.
El protagonismo del jueves recaerá especialmente en el desfile de la Batalla de las Flores, previsto para las 17.00 horas, y en la llegada de la Sardina, fijada para las 20.30 horas. Ambas convocatorias forman parte de un día señalado dentro de las Fiestas de Primavera, que se completará además con conciertos, pasacalles, tunas y propuestas de ocio en el centro de Murcia.
La programación prevista para este jueves 9 de abril en las Fiestas de Primavera de Murcia, a continuación.
Actividades programadas para el jueves 9 de abril en Murcia
10.00 horas
Exposición de carrozas de la Batalla de las Flores
De 11.00 a 13.00 horas
Talleres de la Batalla de las Flores
12.00 horas
Jazz + Encuentro Sardinillas
13.00 horas
Almuerzo de tunas
17.00 horas
Desfile de la Batalla de las Flores
19.00 horas aproximadamente
Homenaje al Escudo de Murcia
20.30 horas
Concierto homenaje a Murcia
Plaza Romea
20.30 horas
Llegada de la Sardina
21.30 horas
Glorieta Sardinera + Tunas
22.00 horas
Impro Match
Exposiciones y actividades permanentes durante las Fiestas de Primavera
Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II
- Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.
Palacio Almudí
- ‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.
- Hasta el día 10 de mayo.
Museo de la Ciudad
- Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.
- Del 5 al 12 de abril.
- ‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.
- Hasta el 26 de abril.
- ‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.
- Hasta el 5 de abril.
- Salón de actos.
Museo Hidráulico Molinos del Río
- ‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.
- Hasta el 25 de abril.
Museo de la Ciencia y el Agua
- ‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.
- Actividades en el Planetario.
Museo Ramón Gaya
- ‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)
- ‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)
- ‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)
- ‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)
- ‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)
- ‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)
- ‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)
- Colección permanente (1ª y 2ª planta)
Museo Casa del Belén
- ‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.
- Hasta el 31 de julio.
- ‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.
- Hasta el 31 de julio.
- Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.
- Hasta el 25 de abril.
Museo Belén Móvil de Casillas
- ‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.
- Hasta el 31 de julio.
Centro de Artesanía de Murcia
- I Jornadas Bando de la Huerta.
- Talleres, indumentaria, exposiciones.
- Inscripción por orden de llegada.
- Hasta el 24 de abril.
- Actividades Primavera (12 a 16 h.; día 7 de 11 a 14 h.):
- Manualidades flores y pintacaras (28 marzo–5 abril)
- Actividades huertanas y juegos (6–12 abril)
- Entradas en taquilla o web.
Otras actividades permanentes
- Paseos en barca por el Segura. Precio: 1€
- www.eltiodelabarca.com
- Puntos Violeta:
- Bando de la Huerta: Plaza de la Merced (13–21 h.) y FICA (12.30–20.30 h.)
- Entierro de la Sardina: Santo Domingo y Santa Isabel (16–02 h.)
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