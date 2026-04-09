Batalla de las Flores y llegada de la Sardina: esta es la programación de las Fiestas de Primavera para este jueves 9 de abril

Las Fiestas de Primavera 2026 continúan este jueves 9 de abril en Murcia con una de las jornadas más vistosas y esperadas del programa festivo. La ciudad acoge durante todo el día una agenda marcada por la Batalla de las Flores y la llegada de la Sardina, dos de las citas más destacadas de estas celebraciones, que volverán a llenar las calles de ambiente, música y tradición.

Desde primera hora de la mañana, los actos previstos invitan a murcianos y visitantes a disfrutar del ambiente festivo en distintos puntos de la capital. La programación arranca con la exposición de carrozas de la Batalla de las Flores, una oportunidad para contemplar de cerca uno de los grandes atractivos de la jornada, y continúa con talleres, encuentros y actividades pensadas para mantener el pulso de la fiesta durante toda la mañana y la tarde.

El protagonismo del jueves recaerá especialmente en el desfile de la Batalla de las Flores, previsto para las 17.00 horas, y en la llegada de la Sardina, fijada para las 20.30 horas. Ambas convocatorias forman parte de un día señalado dentro de las Fiestas de Primavera, que se completará además con conciertos, pasacalles, tunas y propuestas de ocio en el centro de Murcia.

La programación prevista para este jueves 9 de abril en las Fiestas de Primavera de Murcia, a continuación.

Actividades programadas para el jueves 9 de abril en Murcia

10.00 horas

Exposición de carrozas de la Batalla de las Flores

De 11.00 a 13.00 horas

Talleres de la Batalla de las Flores

12.00 horas

Jazz + Encuentro Sardinillas

13.00 horas

Almuerzo de tunas

17.00 horas

Desfile de la Batalla de las Flores

19.00 horas aproximadamente

Homenaje al Escudo de Murcia

20.30 horas

Concierto homenaje a Murcia

Plaza Romea

20.30 horas

Llegada de la Sardina

21.30 horas

Glorieta Sardinera + Tunas

22.00 horas

Impro Match

Exposiciones y actividades permanentes durante las Fiestas de Primavera

Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II

Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.

Palacio Almudí

‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.

Hasta el día 10 de mayo.

Museo de la Ciudad

Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.

Del 5 al 12 de abril.

‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.

Hasta el 26 de abril.

‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.

Hasta el 5 de abril.

Salón de actos.

Museo Hidráulico Molinos del Río

‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.

Hasta el 25 de abril.

Museo de la Ciencia y el Agua

‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.

Actividades en el Planetario.

Museo Ramón Gaya

‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)

‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)

‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)

‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)

‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)

‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)

‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)

Colección permanente (1ª y 2ª planta)

Museo Casa del Belén

‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.

Hasta el 31 de julio.

‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.

Hasta el 31 de julio.

Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.

Hasta el 25 de abril.

Museo Belén Móvil de Casillas

‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.

Hasta el 31 de julio.

Centro de Artesanía de Murcia

I Jornadas Bando de la Huerta.

Talleres, indumentaria, exposiciones.

Inscripción por orden de llegada.

Hasta el 24 de abril.

Terra Natura

Actividades Primavera (12 a 16 h.; día 7 de 11 a 14 h.):

Manualidades flores y pintacaras (28 marzo–5 abril)

Actividades huertanas y juegos (6–12 abril)

Entradas en taquilla o web.

Otras actividades permanentes