Batalla de las Flores 2026: horario, recorrido completo, calles cortadas y pasos de emergencia

Este jueves 9 de abril se celebra el esperado desfile de la Batalla de las Flores, como parte de la programación de las Fiestas de Primavera de Murcia, que llenará la ciudad de una explosión de color con 300 kilogramos de confeti y 300 kilogramos de serpentinas, así como con el reparto de unas 5.000 flores entre los asistentes.

El evento abarcará toda la jornada de este jueves e iniciará por la mañana, a partir de las 11 horas, con la decoración en directo de las carrozas que participarán en el desfile

El desfile de Batalla de las Flores saldrá a las 17:00 horas desde la Avda. Gutiérrez Mellado y finalizará a las 20.00 horas en Teniente Flomesta, donde se repartirán las flores que adornan las carrozas.

Recorrido, calles cortadas y pasos de mergencia en la Batalla de las Flores

El recorrido completo de la Batalla de las Flores es el siguiente:

Avda. Gutiérrez Mellado (formación)

Alfonso X El Sabio (Paseo central entre los árboles)

Plaza Santo Domingo (lado de los comercios)

Alejandro Seiquer

Plaza Cetina

Calle Isidoro de la Cierva

Apóstoles

Plaza C. Belluga

C/ Arenal

Glorieta de España

C/ Tomás Maestre

Plaza M. Tornel

Puente Viejo

Avda. Canalejas

Plaza Camachos

Hernández del Águila

Pasarela Miguel Caballero

Teniente Flomesta. Finalización y reparto de flores.

Por tanto, las citadas calles permanecerán cortadas al tráfico durante las más de tres horas que dura el desfile, si tenemos en cuenta los minutos previos y los posteriores.

Dado que el desfile afecta a varias vías de la ciudad, se ha dispuesto un dispositivo que cuenta con efectivos de la Policía Local, servicios sanitarios, bomberos y protección civil para garantizar el normal desarrollo del evento y al mismo tiempo asegurar la movilidad urbana del resto de usuarios de la vía.

Además, habrá pasos de emergencia para los peatones en Alfonso X, antes de llegar a la plaza Belluga y cerca del Puente Viejo, tal y como están señalados en el siguiente mapa.

Mapa con el recorrido de la Batalla de las Flores 2026 en Murcia / P.M.

Paradas de bus alternativas debido a los cortes

El Ayuntamiento de Murcia ha compartido las paradas de bus alternativas debido a los cortes de tráfico que se llevarán a cabo en Gran Vía a partir de las 15:00 horas con motivo de la Batalla de las Flores y el desfile de la Llegada de la Sardina.

En concreto, las paradas alternativas habilitadas son las siguientes:

En Cárcel Vieja, en dirección Espinardo / Alcantarilla, para la línea 44.

En Plaza Circular, en dirección Los Rectores para la línea 31 y en dirección Cabezo de Torres / Algezares para la línea 50.

En Cajamurcia, en dirección Alquerías - El Raal - Beniel, para la línea 31.

En Cruz Roja, en dirección Beniel - La Basca para la línea 21; Los Ramos - Zeneta para la línea 30; Los Rectores / Alquerías - El Raal - Beniel para la línea 31; El Bojar para la línea 37; y Rincón de Seca / Casillas - Orilla del Azarbe para la línea 62.

En Malecón, en dirección Corvera - Valladolises - Lobosillo - Los Conesas, para la línea 72.

En Espinosa, en dirección Era Alta - San Ginés para la línea 1; La Alberca para la línea 6; Tranvibús: El Palmar para la línea 26; Sangonera La Verde para la línea 28; Patiño - Santo Ángel - La Alberca para la línea 29; Alcantarilla para la línea 44; Rincón de Seca / Casillas - Orilla del Azarbe para la línea 62; y Javalí Nuevo - Sangonera la Seca para la línea 91.

En Torre de Romo, en dirección Cabezo de Torres / Algezares, para la línea 50.

Mapa de paradas de bus alternativas / Ayto. Murcia

Además, el Ayuntamiento de Murcia ha informado de los desvíos de líneas previstos para el jueves 9 de abril por el corte de tráfico en Gran Vía.

La línea C1 realizará una modificación de recorrido y, cuando le afecte el corte en Teniente Flomesta, circulará desde González Conde, por El Rollo y Ronda Oeste, hasta Plano San Francisco y Juan de la Cierva.

La línea C5 permanecerá sin servicio desde el corte en Martínez Tornel y Teniente Flomesta.

La línea R12 modificará su recorrido y, cuando le afecte el corte en Martínez Tornel y Teniente Flomesta, llegará hasta Cruz Roja.

La línea R14 modificará su trazado y, al salir de calle Olma, girará a la izquierda hacia Ronda Norte hasta Plaza Circular, por lo que queda suprimido el recorrido Gran Vía > Correos > La Merced > Plaza Circular.

La línea R17 también cambiará su itinerario. Desde Obispo Frutos circulará por Rector Lostau o Puerta Nueva, dependiendo del corte al tráfico, hasta Ronda de Levante y desde allí a Plaza Circular. De vuelta a avenida Perea, cruzará por el Puente del Hospital hacia calle Princesa y desde allí a avenida Perea.

Por su parte, la línea R20 modificará su recorrido y, al final de Gran Vía, cruzará a Alameda de Colón y girará por calle Proclamación para dirigirse a calle Princesa hasta el Puente del Hospital.

Por último, la línea R80 cambiará su trayecto cuando le afecte el corte en calle Ceballos y Alejandro Séiquer, y circulará desde Santiago el Mayor a Cruz Roja o Glorieta de España, y viceversa.