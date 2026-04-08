Dos trenes especiales nocturnos conectarán Murcia y Orihuela por el Entierro de la Sardina

Renfe programa dos trenes de Cercanías especiales nocturnos entre Murcia y Orihuela Miguel Hernández con motivo del desfile del Entierro de la Sardina que tendrá luagar en la capital murciana durante la tarde del próximo 11 de abril. Estos trenes especiales, con una oferta de 714 plazas cada uno, saldrán desde Murcia hacia Orihuela a la una y dos de la madrugada del 12 de abril.

La Fiesta del Entierro de la Sardina, que marca el final de las Fiestas de Primavera murcianas, está declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Los trenes de Cercanías facilitan una conexión rápida y cómoda para acceder al centro de la capital murciana y así poder seguir las evoluciones del Entierro de la Sardina.

Durante los días festivos, por motivos de comodidad, el 60 por ciento de los viajeros prefieren utilizar los trenes de Cercanías como medio de transporte.