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Fiestas de primavera

Los sardineros toman la ciudad de Murcia con "los embajadores perfectos"

La diseñadora y Dj Sita Abellán encarna este año a Doña Sardina y el papel de Gran Pez recae sobre el empresario Javier Pujante

La recepción oficial a Gran Pez y Doña Sardina en el Ayuntamiento

La recepción oficial a Gran Pez y Doña Sardina en el Ayuntamiento

Israel Sánchez

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Tras la celebración del Bando de la Huerta, los sardineros toman la ciudad de Murcia. El catafalco de este año ya reside junto al río Segura y este miércoles a mediodía tuvo lugar la recepción oficial al Gran Pez y a Doña Sardina en el salón de Plenos del Ayuntamiento. 

El catafalco de este año ya espera junto al río Segura hasta el día de la Quema.

El catafalco de este año ya espera junto al río Segura hasta el día de la Quema. / Israel Sánchez

Para Javier Pujante, "ser Gran Pez no es solo un título, sino una responsabilidad: significa representar la alegría de Murcia". Además, el empresario quiso "hacer un guiño a las mujeres sardineras", como a su nieta, presente entre el público, porque son quienes "hacen que todo funcione, incluso cuando nadie lo ve". 

"Es un verdadero honor", expresó, por su parte, Sita Abellán, quien encarnará a Doña Sardina. La diseñadora y Dj destacó "la forma tan especial que tiene Murcia de vivir, sobre todo, en celebraciones como el Entierro, una tradición que no solo se conserva, sino que evoluciona". 

Sita Abellán y Javier Pujante son "los embajadores perfectos, porque se han implicado desde el primer momento, en cada acto", resaltó el presidente de la Agrupación, Pablo Ruiz Palacios.

En el encuentro también estuvieron presentes el Gran Chirrete, Álvaro García, del grupo Plutón, y Doña Sardinilla, Martina Tornel, del grupo Apolo, los protagonistas del desfile infantil del Entierro este miércoles por la tarde.

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Tras la entrega de insignias a los representantes de los festejos sardineros de este año, gritos de "viva el Entierro de la Sardina" y "viva Murcia" llenaron el salón de Plenos, seguidos del himno sardinero acompañado de un sin fin de pitos.

Recepción oficial al Gran Pez y Doña Sardina este miércoles en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

Recepción oficial al Gran Pez y Doña Sardina este miércoles en el salón de Plenos del Ayuntamiento. / Israel Sánchez

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