Siniestro
Muere una octogenaria en un incendio en un piso de Murcia
El fuego se produjo en un edificio de la calle Sagasta
Durante esta madrugada se produjo, de acuerdo con la información difundida por los canales oficiales del servicio de emergencias 112, un incendio que acabó con la vida de una persona. Se trata de una mujer de 82 años que no pudo escapar de las llamas.
El incendio se originó en un edificio de seis plantas de la calle Sagasta y, según explican, por la cantidad de humo negro que estaba saliendo, no podían precisar de qué zona en concreto procedía.
Asimismo, añaden que quienes llamaron a emergencias para alertar del suceso indicaron que se encontraban abandonando el inmueble. Al lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de policía, una ambulancia y los bomberos.
Pese a los esfuerzos realizados, no pudieron entrar a tiempo a la vivienda y encontraron a la mujer fallecida en el interior del piso.
- David García, usuario desconectado de la red eléctrica: “En los últimos 5 años no he tenido ningún gasto de luz”
- Ya hay retenciones en la confluencia del Arco Noroeste
- Confirmado por Hacienda: Murcia activa nuevas deducciones en la Renta 2025 para gafas, gimnasio y coche eléctrico
- Construirán dos glorietas por más de un millón de euros para mejorar la seguridad vial en Cartagena
- Viaje al interior de un búnker en Murcia preparado para resistir la guerra: puerta de 350 kilos, filtro nuclear y autonomía total
- Caos en las nóminas de la Región: el retraso de las cotizaciones obliga a rehacer miles de pagos
- El Concurso Nacional de Michirones y la inauguración de los espacios sardineros: este es el programa de hoy para las Fiestas de Primavera del 2026
- Primera denuncia contra la ampliación de usos del cine Rex de Murcia