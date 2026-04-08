Todas las imágenes del Bando de la Huerta 2026: encuentra la tuya

El Bando de la Huerta ha sido todo un éxito, los murcianos volvieron a salir a las calles para reivindicar sus tradiciones y sus orígenes. Los fotógrafos de La Opinión de Murcia acompañaron en todo momento a los huertanos, tanto en el desfile, como en la misa y los distintos momentos que tuvo el 'día grande de Murcia'.

Lo mejor de todo es que de las Fiestas de Primavera quedan varios días y muchos eventos para seguir disfrutando. Mientras tanto, puedes consultar estas galerías para encontrar tu imagen durante los instantes de alegría vividos en el día de ayer.

Desfile del Bando de la Huerta

Las mejores fotos del desfile del Bando de la Huerta. / Juan Carlos Caval

La 'Tronaera'

Lo más destacado en fotos de la 'Tronaera' / Israel Sánchez

'Ambientazo' en el Romea

Los mejores detalles del ambiente en el Romea. / Israel Sánchez

Las mejores fotos de Gran Vía y Trapería

Los momentos más destacados en Gran Vía y Trapería. / Israel Sánchez

Los que salieron por el Malecón

Encúentrate en las fotos del Malecón. / Israel Sánchez

Plaza del Cardenal Belluga y La Glorieta

Las fotos del ambiente en Belluga y Glorieta. / Israel Sánchez

Lo mejor de la misa y la procesión

Las mejores imágenes de la misa y la procesión / Israel Sánchez

La Plaza de las Flores a rebozar

El ambiente en la Plaza de las Flores, en fotos / Israel Sánchez

El Bando de la Huerta por la mañana