Fiestas de Primavera 2026
Todas las imágenes del Bando de la Huerta 2026: encuentra la tuya
Israel Sánchez / Juan Carlos Caval
El Bando de la Huerta ha sido todo un éxito, los murcianos volvieron a salir a las calles para reivindicar sus tradiciones y sus orígenes. Los fotógrafos de La Opinión de Murcia acompañaron en todo momento a los huertanos, tanto en el desfile, como en la misa y los distintos momentos que tuvo el 'día grande de Murcia'.
Lo mejor de todo es que de las Fiestas de Primavera quedan varios días y muchos eventos para seguir disfrutando. Mientras tanto, puedes consultar estas galerías para encontrar tu imagen durante los instantes de alegría vividos en el día de ayer.
Desfile del Bando de la Huerta
La 'Tronaera'
'Ambientazo' en el Romea
Las mejores fotos de Gran Vía y Trapería
Los que salieron por el Malecón
Plaza del Cardenal Belluga y La Glorieta
Lo mejor de la misa y la procesión
La Plaza de las Flores a rebozar
El Bando de la Huerta por la mañana
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