Fallece 'Paco el Pipa', exconcejal del Ayuntamiento de Murcia y alcalde pedáneo de El Puntal
Francisco López Ayllón era un histórico del PP y referente entre los pedáneos
Francisco López Ayllón, conocido cariñosamente como 'Paco el Pipa', ha fallecido este miércoles a los 76 años como consecuencia de una grave enfermedad que arrastraba desde hace un tiempo. Fue exconcejal del Ayuntamiento de Murcia por el Partido Popular durante la legislatura de Miguel Ángel Cámara y alcalde pedáneo de El Puntal.
Nacido en 1949, en el ámbito político se le considera un histórico del PP y referente entre los pedáneos de Murcia.
Su cuerpo está siendo velado en el Tanatorio de Jesús, en Espinardo, se celebrará una misa en su honor en la Iglesia de Santa Cruz de El Puntal el próximo 10 de abril a las 12.00 horas.
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