Una explosión de pétalos y 300 kilos de confeti en la batalla de las flores de Murcia

La batalla de las flores llenará Murcia de una explosión de color con 300 kilogramos de confeti y 300 kilogramos de serpentinas, así como con el reparto de unas 5.000 flores entre los asistentes.

El evento abarcará toda la jornada de este jueves 9 de abril e iniciará por la mañana, a partir de las 11 horas, con la decoración en directo de las carrozas que participarán en el desfile, según detalló el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, este miércoles en rueda de prensa.

Las carrozas se instalarán en distintos puntos del centro de la ciudad como la plaza de los Apóstoles, Alfonso X (a la altura de las Anas), la plaza de Santo Domingo y Glorieta de España, donde quedarán expuestas hasta su participación en el desfile de la tarde.

Además, se realizarán talleres infantiles gratuitos para poner en valor el escudo de la ciudad de 11 a 13 horas en la plaza de Glorieta de España, en los que los más pequeños podrán realizar coronas florales, pequeños heraldos y pintacaras con flores de Murcia para conocer las características de nuestra bandera.

Desfile

Unas 50 actuaciones, entre carrozas y espectáculos, conformarán el desfile de este año, cuya apertura recae sobre una banda de gaiteros de Malta que actuará en el encuentro, junto a una portada que arrojará el aroma de azahar tan característico de Murcia en estas fechas.

Las carrozas estarán dedicadas a las Tunas, a los Moros y Cristianos, al Entierro de la Sardina y a los huertanos. Además, el desfile contará con una calesa de estilo clásico que será tirada por caballos y en la carroza del Talento de Murcia, este año participará la creadora de contenido Kalon Bay, quien realizará un maquillaje diseñado específicamente para esta jornada.

El pasacalles iniciará a las 17:00 horas en la avenida Gutiérrez Mellado y continuará por Alfonso X, plaza de Santo Domingo, Alejandro Séiquer, plaza Cetina, Isidoro de la Cierva, plaza de los Apóstoles, plaza del Cardenal Belluga, calle Arenal, Glorieta de España, Martínez Tornel, Puente Viejo, plaza Camachos, Hernández del Águila y Pasarela Miguel Caballero y finalizará en Teniente Flomesta, frente al Ayuntamiento.

Al término del desfile, se procederá al tradicional reparto de unas 25.000 flores de las que decoran las carrozas entre el público. Y, a las 19:00 horas, también en la Glorieta de España, tendrá lugar el espectáculo homenaje al escudo de Murcia.

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En este punto, la carroza alusiva al escudo de la ciudad se detendrá para dar paso a un espectáculo piromusical, acompañado de una lluvia de flores al son del himno de Murcia de la mano de la agrupación musical de Beniaján. Este acto contará con el lanzamiento de 400 disparos de confeti de color rojo, serpentinas, fuegos artificiales y humo de colores.