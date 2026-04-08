El Entierro de la Sardina Infantil y la micro-exposición 'Batiburrillo': Esta es la programación de las Fiestas de Primavera para hoy

Más de uno habrá tenido una noche larga después de la fiesta del desfile del Bando de la Huerta. Durante el gran desfile, los murcianos tomaron el centro de la ciudad y lo llenaron de color y alegría con los trajes tradicionales de la huerta.

Se trata de una cita histórica porque en ella se conmemoraba el 175 aniversario de tan importante celebración. Tanto las instituciones como la población lo sabían y pusieron de su parte para hacerla muy especial.

Sin embargo, habrán guardado energías porque esto solo está empezando; este miércoles 8 de abril hay una larga lista de actividades para realizar en el marco de las Fiestas de Primavera del año 2026 en Murcia.

No queremos que se te pase ninguna actividad; por tanto, te dejamos en la siguiente lista el itinerario completo que ha elaborado el Ayuntamiento de Murcia para que disfrutes a lo grande de la primavera:

Micro-Exposición. Batiburrillo. Un homenaje a las Fiestas de Primavera. Hasta el 19 de abril. Museo de la Ciudad.

Un homenaje a las Fiestas de Primavera. Hasta el 19 de abril. Museo de la Ciudad. 10 h. Misa sardinera. En sufragio de los sardineros, sardineras y colaboradores de la agrupación fallecidos. A su término, ofrenda floral de la Agrupación Sardinera a la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Murcia. Santa Iglesia Catedral.

En sufragio de los sardineros, sardineras y colaboradores de la agrupación fallecidos. A su término, ofrenda floral de la Agrupación Sardinera a la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Murcia. Santa Iglesia Catedral. 10.30 h Recepción de la Excma. Presidenta de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia a las Reinas de la Huerta de Murcia y sus Cortes de Honor. Asamblea Regional

de la Excma. Presidenta de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia a las Reinas de la Huerta de Murcia y sus Cortes de Honor. Asamblea Regional 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. Talleres infantiles. Acceso libre. Avda. Libertad.

Acceso libre. Avda. Libertad. 11.30 h Primavera en Familia: manualidades huertanas: creación de un libro artesanal donde plasmar anécdotas y tradiciones murcianas; taller de bolos huertanos, juego deportivo de la huerta de Murcia desde hace siglos; taller artesanal de creaciones con esparto; plantación de árboles y plantas en familia. Glorieta de España

manualidades huertanas: creación de un libro artesanal donde plasmar anécdotas y tradiciones murcianas; taller de bolos huertanos, juego deportivo de la huerta de Murcia desde hace siglos; taller artesanal de creaciones con esparto; plantación de árboles y plantas en familia. Glorieta de España 12 h. Recepción oficial de las Autoridades Municipales al Gran Pez y D.ª Sardina 2026. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. 12h Recepción de la Alcaldesa de Cartagena a las Reinas y Corte de Honor. Ayuntamiento de Cartagena

Ayuntamiento de Cartagena 16.30 h. Murciinsectos. Taller Infantil: ‘Misión Galáctica’. Acceso libre. Plaza de la Glorieta de España. Zona del Martillo.

‘Misión Galáctica’. Acceso libre. Plaza de la Glorieta de España. Zona del Martillo. Desde las 17 h. Primavera Río. El río Segura se convierte en escenario. Un espacio abierto, vivo y sorprendente, donde los conciertos suceden sobre el agua, junto a la Sardina y la terraza de Molinos del Río .Río Segura.

El río Segura se convierte en escenario. Un espacio abierto, vivo y sorprendente, donde los conciertos suceden sobre el agua, junto a la Sardina y la terraza de Molinos del Río .Río Segura. 17.30 h Primavera en Familia: m anualidades de primavera: artesanía floral con cerámica; taller de toques de Jota de Murcia con castañuelas y postizas; divertido trivial sobre la cultura murciana; pintacaras floral ¡arte floral en tu piel!; plantación de árboles y plantas en familia. Glorieta de España

anualidades de primavera: artesanía floral con cerámica; taller de toques de Jota de Murcia con castañuelas y postizas; divertido trivial sobre la cultura murciana; pintacaras floral ¡arte floral en tu piel!; plantación de árboles y plantas en familia. Glorieta de España 18 h. Murciinsectos. Taller Infantil: ‘Un día muy guerrero’. Acceso libre. Plaza de la Glorieta de España. Zona del Martillo.

‘Un día muy guerrero’. Acceso libre. Plaza de la Glorieta de España. Zona del Martillo. 19.30 h. Desfile Entierro de la Sardina Infantil. Itinerario: Avda. Gutiérrez Mellado, Jaime I, Plaza Fuensanta, Gran Vía, Martínez Tornel, Glorieta de España, finalizando frente al Ayuntamiento de Murcia.

Itinerario: Avda. Gutiérrez Mellado, Jaime I, Plaza Fuensanta, Gran Vía, Martínez Tornel, Glorieta de España, finalizando frente al Ayuntamiento de Murcia. 20 h. Zarzuela. La Compañía Lírica de la Zarzuela de Madrid presenta ‘La Parranda’, del Maestro Alonso. Venta de entradas: www. teatroromea.es y taquillas del Teatro. Teatro Romea.

La Compañía Lírica de la Zarzuela de Madrid presenta ‘La Parranda’, del Maestro Alonso. Venta de entradas: www. teatroromea.es y taquillas del Teatro. Teatro Romea. 21.30 h. Glorieta Sardinera. Animación musical. Lectura del ‘Testamento Infantil’ a cargo del Gran Chirrete y de Dña. Sardinilla 2025. Espectáculo audiopirovisual. Glorieta de España.

Animación musical. Lectura del ‘Testamento Infantil’ a cargo del Gran Chirrete y de Dña. Sardinilla 2025. Espectáculo audiopirovisual. Glorieta de España. 21.30 h. Micro Abierto. Acceso libre. Cooperativa Ítaca.

Acceso libre. Cooperativa Ítaca. 21.30 h. Actuaciones de Tunas Universitarias Murcianas (fuera de concurso). XXXVII Certamen Internacional de Tunas ‘Costa Cálida’. Edición Especial: ‘Murcia Romántica’. Pérgola de San Basilio.

(fuera de concurso). XXXVII Certamen Internacional de Tunas ‘Costa Cálida’. Edición Especial: ‘Murcia Romántica’. Pérgola de San Basilio. 22.30 h.Actuación de Los Viajeros del Urko Son. XXXVII Certamen Internacional de Tunas ‘Costa Cálida’. Edición Especial: ‘Murcia Romántica’. Pérgola de San Basilio.

Exposiciones y actividades permanentes

Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II

Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.

Palacio Almudí

‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.

Hasta el día 10 de mayo.

Museo de la Ciudad

Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.

Del 5 al 12 de abril.

‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.

Hasta el 26 de abril.

‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.

Hasta el 5 de abril.

Salón de actos.

Museo Hidráulico Molinos del Río

‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.

Hasta el 25 de abril.

Museo de la Ciencia y el Agua

‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.

Actividades en el Planetario.

Museo Ramón Gaya

‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)

‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)

‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)

‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)

‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)

‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)

‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)

Colección permanente (1ª y 2ª planta)

Museo Casa del Belén

‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.

Hasta el 31 de julio.

‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.

Hasta el 31 de julio.

Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.

Hasta el 25 de abril.

Museo Belén Móvil de Casillas

‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.

Hasta el 31 de julio.

Centro de Artesanía de Murcia

I Jornadas Bando de la Huerta.

Talleres, indumentaria, exposiciones.

Inscripción por orden de llegada.

Hasta el 24 de abril.

Terra Natura

Actividades Primavera (12 a 16 h.; día 7 de 11 a 14 h.):

Manualidades flores y pintacaras (28 marzo–5 abril)

Actividades huertanas y juegos (6–12 abril)

Entradas en taquilla o web.

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Otras actividades permanentes