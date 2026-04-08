Carteles y folletos históricos del Bando y el Entierro se incorporan al Archivo Municipal de Murcia

El Archivo Municipal de Murcia ha incorporado a sus fondos una destacada colección, gracias a la donación del legado de Julián Alcaraz Pérez, quien fue durante más de cincuenta años funcionario del Ayuntamiento de Murcia, primero en el Servicio de Festejos y después como administrador del Teatro Romea.

Esta donación "enriquece de manera extraordinaria el patrimonio documental de Murcia y permite preservar la memoria de las tradiciones locales para futuras generaciones", destacó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, en la presentación de esta aportación este miércoles en el propio Archivo situado en el Palacio Almudí.

La colección reúne materiales que abarcan varias décadas desde 1925 hasta 1977 y que reflejan la evolución cultural, social y festiva del municipio.

El Archivo Municipal ya ha iniciado las labores de catalogación, conservación y futura digitalización de los documentos, con el objetivo de facilitar su acceso público y garantizar su preservación.

Parte de los fondos de esta donación se encuentran expuestos en el vestíbulo del Archivo Municipal, donde además, donde podrán contemplarse carteles, folletos y otros documentos históricos relacionados con el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, como la Institución de la Real Orden Marítima de la Sardina, de 1853, bandos panochos, carteles y programas de fiestas de primavera de principios de siglo XX.

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Esta incorporación se suma a otras importantes donaciones recientes a los fondos del Archivo Municipal, como la colección de mapas y grabados de los siglos XVI y XVII cedida por la familia de Gaspar de la Peña y los más de dos mil carteles donados por Pedro Manzano, que dieron lugar a la publicación del libro 'Cartel y Diseño en Murcia'.