Carlos Herrera habla panocho en COPE para rendir homenaje a Murcia en plena semana grande huertana

La "hermosa Murcia" llegó este martes hasta el micrófono de Carlos Herrera, que dedicó un sentido homenaje a la ciudad desde su programa 'Herrera en COPE', aprovechando la celebración del 175 aniversario del Bando de la Huerta y la efervescencia de una semana grande para los murcianos.

En plena semana de Fiestas de Primavera, y en la jornada previa a que los sardineros tomen el relevo, el comunicador describió una ciudad entregada por completo a su celebración más identitaria: "Toda Murcia ataviada de trajes típicos", desde refajos a zaragüelles, volcada con una tradición que este año cumple siglo y tres cuartos de historia.

Barracas, jotas y morcillas: Herrera se rinde a la huerta

Herrera no se quedó en lo superficial. Puso en valor los elementos más queridos de la fiesta: las barracas con gastronomía tradicional, el desfile, las jotas murcianas y, sobre todo, el carácter de una gente a la que definió como "generosa y cariñosa", capaz de repartir desde habas hasta morcillas a cualquiera que se acerque.

Pero el momento más murciano del programa llegó cuando el comunicador recuperó un fragmento de los decires de los bandos panochos, esa característica forma de hablar que es seña de identidad de la Huerta: "Es menester, mercar, preductos que sean de nuestra tierra".

Carlos Herrera visita Murcia en el día del Bando de la Huerta 2025, junto al presidente regional, Fernando López Miras. / PP

A partir de ahí, un auténtico recorrido por la despensa murciana: la mojama y el atún de ijada de San Pedro, la hueva, el vino de Jumilla, Bullas, Ricote y Yecla, el pimentón de Espinardo, las peras de Abarán, el tomate de Mazarrón o el melón de agua del Campo de Cartagena. Una lista que es, en sí misma, un argumento turístico de primer orden.

"Venid a Murcia": una invitación en abierto a toda España

Herrera cerró su homenaje animando a su millonaria audiencia a descubrir esta celebración única. Recomendó visitar la Región durante el "martes de Pascua y la semana de Fiestas de Primavera" para vivir en primera persona la experiencia del Bando de la Huerta.

Las mejores fotos del desfile del Bando de la Huerta. / Juan Carlos Caval

Sus últimas palabras no pudieron ser más cálidas: "La generosidad, el cariño de la tierra murciana se vuelca literalmente para todos y cada uno de los que la visitan".

María Jover Carrión, la jueza huertana que abrió camino a todas

La sección Historia del Día, conducida por María José Navarro, también tuvo a Murcia en el centro. Y lo hizo a través de una mujer murciana que merece ser conocida mucho más allá de la Región.

María Jover Carrión es la primera jueza de distrito de España tras la derogación de la ley franquista que prohibía a las mujeres dictar sentencia. Una barrera histórica que ella fue la primera en derribar. A sus 83 años acudió a su propio homenaje casi como si vistiera de toga, con la misma entereza con la que afrontó décadas de madrugadas intentando proteger a víctimas de violencia machista.

Jueza también en Aragón, Cataluña y Andalucía, María Jover ejerció siempre con una brújula clara: ayudar a las mujeres. A las de hoy y a las de mañana, pensando también en las niñas y en el futuro que merecen.