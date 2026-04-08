La cantera de los grupos sardineros toma Murcia

En Murcia, el Bando de la Huerta le da el relevo a los festejos sardineros y los claveles y trajes huertanos dan paso a los pitos, accesorios luminosos y balones que reparten los 23 grupos sardineros a murcianos y visitantes durante los pasacalles por el centro de la ciudad.

Solo un día después de sacar a lucir refajos y chalecos, la cantera de los grupos sardineros desfiló por las calles de Murcia desde las 19.30 horas.

Los visitantes aguardaban con pitidos la salida del cortejo y apenas quedaban huecos libres en puntos como Gran Vía, en los que se instalaron hasta seis filas de sillas.

Los más pequeños conformaban parte importante del público, algunos de ellos preparados, bolsas en mano, a la espera de conseguir algún obsequio de los sardineros.

Pasacalles

Un grupo de bailarinas en patines abrió el cortejo, seguido de unos de los personajes más característicos del festejo: los hachoneros, que portaban una recreación en miniatura del catafalco de este año.

Tras los hachoneros, animaron el ambiente el grupo musical Murciinsectos y personajes de cuento como Willie Wonka, dirigente de la fábrica de chocolate, junto a su ejército de oompa loompas.

Fue entonces el turno de que los alumnos del colegio concertado Santa Maria de La Paz sacasen a relucir sus coreografías, seguidos de unas jóvenes bailarinas que parecían diosas griegas recién fugadas del Olimpo.

Algunos niños entraron en el recorrido para dejarse fotografiar junto a dragones hinchables y se sucedieron entonces varios conjuntos de bailarines: repletos de plumas al estilo del carnaval de Río de Janeiro; con disfraces de Wonder Woman; y caracterizados como limpiadores de chimeneas al ritmo de 'Supercalifragilisticoexpialidoso'.

Hasta algunos estudiantes de la escuela de magia Hogwarts participaron en el pasacalles.

Estallido de júbilo

En cuanto aparecieron en escena las carrozas de los 23 grupos sardineros, estallaron los gritos de júbilo entre los asistentes que conseguían algún juguete.

Los espectadores abandonaron sus asientos y esperaban con las manos en alto mientras que los jóvenes sardineros iban vaciando las cajas en las que guardaban su mercancía.

Aunque también estaban quienes esperaban, alerta, para salir corriendo en dirección a algún obsequio aún en vuelo.

El cortejo infantil partió a las 19.30 horas de la avenida Gutiérrez Mellado y continuó por Jaime I, plaza Fuensanta, Gran Vía, Martínez Tornel y Glorieta de España, para finalizar frente al Ayuntamiento de Murcia y junto al catafalco móvil, obra de los Muher, cuya Quema pondrá punto y final a las Fiestas de Primavera.

Una marea de pitidos se adueñó entonces del ambiente mientras los asistentes abandonaban sus puestos con bolsas llenas a la espalda o, en su defecto, las manos abarrotadas de obsequios sardineros.

Próximos eventos

Los festejos sardineros continuarán este jueves a las 20:00 horas con el desfile de llegada y la entrega de la Sardina, y proseguirán el viernes con el velatorio infantil de la sardina, que tendrá lugar a las 12 horas en la plaza del Teatro Romea.

También el viernes, ya por la tarde, será el turno del desfile del testamento de la sardina, que partirá a las 20.00 horas de la avenida Gutiérrez Mellado y concluirá en la Glorieta de España con la lectura del testamento.

Y el día grande de los grupos sardineros será el sábado, cuando el gran desfile del Entierro reparta pitos, accesorios y los tan ansiados balones entre los asistentes.

Por último, la Quema del catafalco pondrá el broche de oro a las Fiestas de Primavera de este año. Y, por primera vez, el catafalco, que ya reside junto al río Segura, será móvil, tanto los elementos que decoran la corona a modo de base como la propia sardina de colores.