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El bando da el testigo al Entierro de la Sardina

Tras los festejos del Bando de la huerta, el miércoles comienza a calentar el Entierro de la Sardina. A las diez de la mañana en la Catedral se celebrará una misa sardinera. Durante la mañana, la Avenida Libertad y la Glorieta de España contarán con actividades familiares con talleres infantiles y manualidades huertanas. A las 17.00 horas, Los Molinos del Río se llenan de Música con sesiones de Dj que darán paso al concierto de Walls a las 19. 00 en una plataforma en medio del río SeguraA las 19.00 las calles de Murcia se llenarán de fiesta con el desfile de la Sardina Infantil.

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