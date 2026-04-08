Adjudicado el contrato de mantenimiento viario en las pedanías de Murcia para resolver incidencias en menos de 24 horas

El contrato para el mantenimiento viario en las pedanías de Murcia se ha adjudicado, de forma parcial, por un valor de 2.520.000 euros anuales.

Así lo anunció el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, este miércoles en rueda de prensa, el mismo día en el que la mesa de contratación terminó de adjudicar los 6 loges en los que se divide el contrato: cuatro para las pedanías y dos para los trabajos en grandes viales.

Menos esperas

El edil destacó la disminución de los tiempos de espera y el "gran salto cuantitativo que hemos dado a nivel de presupuesto", pues la inversión actual supone el triple de lo que se ha estado invirtiendo en los últimos años en mantenimiento viario.

Cuando el contrato esté en marcha, las incidencias muy urgentes se resolverán en menos de 3 horas; las urgentes en menos de 24 horas; y las ordinarias en menos de 7 días, recordó el edil.

Entre las principales actuaciones, se incluyen reparaciones de baches, aceras, bordillos, imbornales, vallados y señales, así como desbroces en cunetas.

Inversión

El contrato cuenta con un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable por otros 3 años más, por lo que la inversión global asciende a los 12,6 millones.

Con el nuevo sistema, se asigna a cada Junta Municipal un presupuesto para reparaciones, al tiempo que les permite mantener sus propios recursos para invertir en otros proyectos.

Asimismo, el contrato tiene la posibilidad de incrementar en un 20 por ciento la inversión global en caso de que sea necesario, por lo que el gasto podría ascender a los 3 millones el año.

Además, el dinero que no emplee una Junta Municipal podrá aprovecharlo otra.

Entre las novedades, destaca la implantación de un sistema de gestión informatizado, que permitirá conocer en qué estado se encuentra una incidencia, pues recopilará todos los datos desde la primera persona que la notifique hasta que se resuelva.

Empresas

El primer lote abarca el mantenimiento de grandes viales y se ha adjudicado a Audeca S.L.U. por un valor de 420.000 euros.

El segundo lote, por un valor de 300.000 euros al año, se ha adjudicado a Inicia Servicios Integrales S.L. y no solo abarca los trabajos de reasfaltado, sino que incluye también la reparación de acequias y entubados.

El tercer lote abarca los distritos 2 y 4 y se ha adjudicado por 507.000 euros al año a Tecnología de la construcción y obras públicas S.A.

El cuarto lote, para los distritos 5 y 3, queda en manos de Asfaltomeros S.A. por un valor de 477.000 euros al año.

El quinto lote, para los distritos distritos 6 y 8, recae sobre Licuas S.A. con una inversión de 423.000 euros.

Por último, el sexto lote, que contempla los distritos 1 y 7, se ha adjudicado a Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. por un valor de 392.400 euros.

Y, mientras se pone en marcha el acuerdo, estas últimas semanas se han llevado a cabo bacheos provisionales en varias pedanías, trabajos que continúan a día de hoy, señaló el edil en respuesta al descontento mostrado en los últimos meses por algunos pedáneos, que cristalizó en la campaña del PSOE 'una flor en cada bache'.