La acción climática y la gestión ambiental son centrales para Senena Corbalán

La candidata al rectorado de la Universidad de Murcia, Senena Corbalán, ha comunicado a través de una nota de prensa que sitúa la gestión ambiental y la acción climática en el centro de su proyecto. Quiere hacer del centro un sitio "más sostenible".

La estrategia ambiental, según indica, incluye la elaboración y puesta en marcha de un Plan Integral de Gestión Ambiental (PIGA32) con acciones "transversales, disruptivas y transformadoras que conviertan los campus en entornos climáticamente neutros, conectados con Europa y comprometidos con el territorio".

"Liderar la transición ecológica"

La creación de un Vicerrectorado de Gestión Ambiental y Acción Climática, de acuerdo con la nota, es una decisión estratégica que surge como respuesta directa al mandato europeo, que establece objetivos vinculantes de reducción de emisiones del 55 % para 2030 y el compromiso de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

"Cumplir con la obligación de descarbonizar los edificios, mejorar la eficiencia energética y liderar la transición ecológica son responsabilidades que requieren una estructura de gobernanza específica capaz de coordinar y garantizar el cumplimiento de los objetivos europeos", agrega.

Asimismo, la candidatura plantea reforzar la gestión responsable de los recursos naturales mediante políticas activas, así como la implantación de criterios de sostenibilidad en la contratación y en la gestión cotidiana de la institución.

Por otro lado, en el ámbito académico, el programa contempla el impulso de la formación en gestión ambiental en las titulaciones, así como el apoyo a la investigación en áreas vinculadas al cambio climático, la economía circular y la innovación ambiental. En este sentido, pretenden fomentar la captación de proyectos competitivos y la colaboración con otras universidades, administraciones públicas y empresas.

"Queremos una universidad que forme profesionales preparados para afrontar los retos ambientales del presente y del futuro, y que contribuya activamente a la generación de soluciones desde la investigación y la transferencia de conocimiento", ha añadido Corbalán.

Otro de los pilares que señalan como "clave" es la participación activa de toda la comunidad universitaria. Para lograrlo, tiene como objetivo impulsar campañas de concienciación y programas participativos dirigidos al estudiantado, junto con la creación de la figura del delegado o delegada ambiental para este colectivo, así como al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios. El fin es promover "hábitos responsables y reforzar la conciencia ambiental en la vida cotidiana".

La propuesta contempla compartir los resultados con autoridades locales y regionales, colegios profesionales, así como con el tejido empresarial, para desarrollar proyectos que enfrenten la emergencia climática, marcada por olas de calor extremas, escasez hídrica y pérdida de biodiversidad, a la que está sometida la Región de Murcia.

La estrategia también explora la posibilidad de crear de espacios de participación y seguimiento de las políticas de sostenibilidad, que permitan evaluar de forma continua los avances y garantizar la transparencia en la gestión.

"Este proyecto nace con una vocación clara: hacer de la Universidad de Murcia una institución eficiente, más consciente y comprometida con su entorno. Es una responsabilidad colectiva y una oportunidad para liderar el cambio", ha concluido la candidata.