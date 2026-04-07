Primera denuncia contra la ampliación de usos del cine Rex de Murcia

El cine Rex de Murcia, inmueble que fue recientemente adquirido por el Grupo Orenes, inicia ahora un proceso administrativo que señala que la ampliación de usos podría incurrir en fraude de ley y, de no llegar a buen puerto la vía administrativa, continuará por la senda judicial.

El motivo que alega la denuncia interpuesta ante el Ayuntamiento el pasado 4 de abril, a la que ha tenido acceso esta redacción, es que la ampliación se realizó mediante la modificación del Plan Especial del Conjunto Histórico (PECHA). Sin embargo, el procedimiento se ajustaría más a un planeamiento de desarrollo del Plan General Municipal de Ordenación (PGOU), en cuyo caso la aprobación definitiva de la modificación recaería sobre la Comunidad.

Con todo, el denunciante, un exfuncionario especializado en Arquitectura, indica que se trata de una suerte de 'modificación encubierta' del PGOU que crea una "reserva de dispensación", esto es, un régimen 'a medida' para el inmueble que desvirtúa la protección del edificio histórico. Y, en este caso, la aprobación de la modificación sería nula de pleno derecho.

En respuesta, fuentes del Ayuntamiento expresaron a este diario que se resolvieron las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública y que se incorporó a la ficha definitiva la limitación establecida por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Contra la protección patrimonial

El inmueble, originalmente, tenía un uso limitado y se destinaba a espectáculos (salvo salas de fiestas y discotecas). Pero, tras la ampliación de usos, el cine Rex ahora también puede acoger comercios, oficinas y servicios profesionales, así como locales de restauración, espectáculo y ocio (salvo discoteca y salas de fiestas) y equipamientos privados.

Y es precisamente la mezcla de usos públicos y privados lo que el denunciante señala como una reserva de dispersación, "contraria a la ley y nula de pleno derecho".

Además, este cambio desvirtúa la protección de la que goza el inmueble por su valor cultural y patrimonial, pues el uso de espectáculos queda relegado a un segundo plano en favor de la explotación privada. "De manera que, da la sensación de intentar justificar de manera torticera que se respeta el uso fundamental, cuando el verdadero objetivo es sustituirlo", explica el escrito.

Así, "la modificación es manifiestamente contraria al propósito del PECHA", por lo que el denunciante pide que se deje sin efecto la aprobación definitiva de la Modificación del PECHA aprobada en el Pleno ordinario de febrero.

Informes

Otro motivo por el que el denunciante considera "contraria a derecho" la modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (PECHA) que permitió ampliar los usos del cine Rex es que el informe del Servicio Técnico de Planeamiento, fechado el 16 de febrero de 2022 y elaborado para evaluar la modificación, no indica que la ampliación sea favorable, y ni si siquiera mencionan los equipamientos deportivos.

Asimismo, dicho informe no justifica el interés público o social ni referencia a normas, señala el documento, "sino que se limita a opiniones o razones ajenas a las propias de una modificación de Plan, que responden a un interés particular con ánimo de lucro, (ya que no se ha solicitado en los años transcurridos la expropiación), negándole al propietario anterior esta posibilidad durante años, hasta que se ha puesto en marcha este cambio de uso que incrementa de este modo notablemente su valor".

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A ello, se suman informes anteriores que señalan deficiencias en el proceso de ampliación de usos, "escritos que, por dejadez o mala fe, se han ignorado reiteradamente por el Servicio de Planeamiento", asegura el demandante.