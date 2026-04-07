Murcia reivindica su identidad en un Bando de la Huerta histórico y unas Fiestas de Primavera de récord

La ciudad de Murcia celebra su día grande en el marco de unas Fiestas de Primavera que este año alcanzan una dimensión especial. El Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina conmemoran su 175 aniversario, consolidándose como dos de los grandes referentes festivos del país y como motores clave de atracción turística.

La efeméride coincide con unas previsiones especialmente positivas. La Región de Murcia afronta esta semana con un crecimiento turístico estimado del 8,8%, situándose entre los destinos con mayor incremento de visitantes en España. En los días centrales de las celebraciones, la capital registra niveles de ocupación próximos al lleno técnico, confirmando el tirón de unas fiestas que combinan tradición, participación ciudadana y una oferta cultural en expansión.

El impacto económico previsto refuerza esta tendencia. Las Fiestas de Primavera se consolidan como uno de los principales activos dentro de la estrategia de desestacionalización turística. La capacidad de atraer visitantes fuera de la temporada alta, unida a la singularidad de sus celebraciones, impulsa a Murcia como destino competitivo y diferencial.

El Bando de la Huerta, cuyo origen se remonta a 1849, simboliza la exaltación de la huerta murciana. / Ayuntamiento de Murcia

El Bando de la Huerta, cuyo origen se remonta a 1849, simboliza la exaltación de la huerta murciana y de un modo de vida que sigue formando parte del carácter de la ciudad. Su evolución a lo largo de más de siglo y medio lo ha convertido en una cita imprescindible del calendario festivo nacional, reconocida con la declaración de Interés Turístico Internacional. Frente a él, el Entierro de la Sardina aporta el componente más lúdico y transgresor, con un desfile nocturno que mezcla sátira, mitología y espectáculo en una de las puestas en escena más singulares de España.

El Entierro de la Sardina aporta el componente más lúdico y transgresor, con un desfile nocturno que mezcla sátira, mitología y espectáculo. / Ayuntamiento de Murcia

Ambos actos nacieron como prolongación festiva del Carnaval y como contrapunto a otras celebraciones de carácter más solemne, pero hoy representan mucho más: son la expresión de una identidad colectiva que se proyecta con fuerza hacia el exterior. Ese equilibrio entre tradición y modernidad es, precisamente, uno de los elementos que explican su creciente atractivo turístico.

A lo largo de estos días, Murcia despliega una programación que supera las 200 actividades, convirtiendo la ciudad en un espacio abierto a la cultura, la gastronomía y el ocio. Las barracas huertanas, distribuidas por plazas y jardines, continúan siendo uno de los principales focos de actividad, donde se mantienen vivas las recetas tradicionales y el folclore. A ello se suman desfiles, actos institucionales y propuestas innovadoras como escenarios flotantes en el río Segura o intervenciones florales en espacios urbanos, que aportan una imagen renovada de la ciudad.

Los impresionantes Jardines de Primavera, instalados en distintos emplazamientos de la ciudad, dan esplendor al color de Murcia estos días. El principal está instalado en la Plaza Circular. Se trata de una estructura de 8 metros de alto, dedicado especialmente al 175 aniversario del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina. Así, sobre una peana de 4 metros, destacan dos figuras que representan a un sardinero y una huertana sosteniendo ambos un cesto con flores. La escultura, que ha sido pintada a mano, tiene dos caras con diseños diferenciados de las indumentarias huertana y sardinera

Con todo este contexto, la Concejalía de Turismo refuerza además su estrategia de promoción con iniciativas centradas en la experiencia del visitante. La campaña 'Murcia desde su sabor' pone el acento en la gastronomía como elemento diferenciador, vinculando la identidad huertana con la calidad de los productos locales y la riqueza culinaria del municipio. Esta apuesta conecta directamente con el perfil del turista actual, cada vez más interesado en vivir el destino a través de sus tradiciones y su oferta gastronómica.

La quema de la sardina, acompañada de un gran espectáculo pirotécnico, simbolizará el final de las celebraciones y el inicio de un nuevo ciclo. / Ayuntamiento de Murcia

De forma complementaria, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial de movilidad que refuerza la capacidad de la ciudad para acoger grandes flujos de visitantes sin renunciar a la comodidad. Entre las medidas adoptadas destaca la gratuidad del transporte público durante las jornada de hoy del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, facilitando los desplazamientos en los días de mayor afluencia. A ello se suma una red de más de 12.000 plazas en aparcamientos disuasorios, también gratuitas durante este periodo festivo, con nuevas incorporaciones que amplían la oferta y mejoran la accesibilidad. Este planteamiento, junto con recorridos adaptados del transporte público y servicios lanzadera hacia los principales espacios festivos, consolida una alternativa eficaz al vehículo privado y contribuye a un desarrollo más ordenado y sostenible de las celebraciones.

Las Fiestas de Primavera actúan así como escaparate privilegiado de esa propuesta. No solo atraen visitantes, sino que proyectan una imagen de Murcia basada en la autenticidad, la hospitalidad y la calidad de vida. El clima, la dimensión accesible de la ciudad y su intensa vida en la calle refuerzan esa percepción, convirtiéndola en un destino atractivo tanto para estancias cortas como para visitas recurrentes.

El próximo sábado, el Entierro de la Sardina pondrá el cierre a una semana que, un año más, sitúa a Murcia en el centro del calendario festivo nacional. La quema de la sardina, acompañada de un gran espectáculo pirotécnico, simbolizará el final de las celebraciones y el inicio de un nuevo ciclo, en una imagen que resume el espíritu de estas fiestas: tradición, renovación y celebración colectiva.

El Entierro de la Sardina pondrá el cierre a la ‘semana grande’ de Murcia. / Ayuntamiento de Murcia

Con 175 años de historia a sus espaldas y unas cifras turísticas en crecimiento, el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina no solo mantienen su vigencia, sino que refuerzan su papel como señas de identidad de Murcia y como motores de desarrollo turístico y económico. La ciudad, convertida estos días en un gran escenario al aire libre, demuestra su capacidad para conjugar pasado y futuro en una celebración que sigue ganando protagonismo dentro y fuera de España.